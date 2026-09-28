براساس اعلام مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص کیفیت هوای مشهد امروز در وضعیت زرد و قابل قبول قرار گرفت.

هوای قابل قبول مشهد در ۶ مهر ۱۴۰۵

هوای قابل قبول مشهد در ۶ مهر ۱۴۰۵

ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، همچنین میانگین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته نیز در شرایط زرد و قابل قبول قرار داشت.

هم‌اکنون کیفیت هوا در مناطق صدف، ساختمان، تقی‌آباد، الهیه، سرافرازان، آوینی و چمن هم در وضعیت زرد و قابل قبول قرار دارد.

کیفیت هوا در مناطق طرق، هفت حوض، مفتح، خیام شمالی و کریمی هم سبز و پاک است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.