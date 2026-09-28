به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، رئیس کمیته امداد امام خمینی مراغه گفت: امسال عشایر کوچ رو در ییلاق بیش از ۱۰۰ راس گوسفند به عنوان زکات هدیه کردند.

اکبر ابراهیمی افزود: عشایر در کنار تلاش و تولید در رسیدگی به نیازمندان و عمل به فرایض دینی پیشگام هستند.

وی گفت: امسال اهدای گوسفند به عنوان زکات توسط عشایر در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.

همه ساله در فصل تابستان ۶۵۰ خانوار عشایر با حدود ۷۰ هزار راس دام به مراتع سهند در مراغه کوچ می‌کنند و به تولید محصولات و فرآورده‌های دامی مشغول هستند.