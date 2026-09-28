به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر اجرایی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با اشاره به شهادت تعدادی از کودکان و نوجوانان در حوادث اخیر میناب و اصفهان اظهار داشت: در شرایطی که به دلیل از دست دادن نوگلان عزیزمان سوگوار هستیم، تلاش می‌کنیم جشنواره با کیفیت مطلوب برگزار شود و فضای همدلی و همراهی اجتماعی نیز در برنامه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

ستوده‌فر ادامه داد: سال جاری در کنار پوستر اصلی جشنواره، پوستر ویژه‌ای با عنوان میناب؛ جان ایران نیز رونمایی شده است و بخشی از برنامه‌های جشنواره به ادای احترام و همراهی با خانواده‌های شهدای کودک و نوجوان اختصاص دارد.

وی تاکید کرد: در تعامل با موکب‌های مردمی سطح شهر، برنامه‌هایی برای اعلام همیاری و همراهی با مردم پیش‌بینی شده و بخش‌هایی از آثار مرتبط با شهدای مدرسه شجره طیبه میناب نیز در این چارچوب اکران خواهد شد.

مدیر اجرایی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با بیان اینکه سی‌وهشتمین جشنواره با شعار رویای کودکان در پرده نقش جهان برگزار می‌شود و یکی از پیام‌های مهم این رویداد، تأکید بر کودکان به‌عنوان مظهر صلح و دوستی است، گفت: برگزاری این دوره از جشنواره پس از مجموعه حوادث و شرایط دشوار یک سال گذشته، می‌تواند این پیام را به جهان منتقل کند که زندگی، فرهنگ و فعالیت‌های هنری در ایران جریان دارد و کودکان همچنان می‌توانند محور رویداد‌های فرهنگی و اجتماعی باشند.

ستوده‌فر تاکید کرد: تلاش ما این است که جشنواره سال جاری علاوه بر نمایش آثار سینمایی، فرصتی برای ایجاد نشاط اجتماعی، تعامل کودکان و نوجوانان با هنرمندان، مشارکت فعال نسل جدید در داوری و تقویت ارتباط خانواده‌ها با سینما باشد.

وی ادامه داد: کودکان مظهر صلح و دوستی هستند و امیدواریم پیام این جشنواره که بر پایه رویا، سینما، کودکی و همدلی شکل گرفته است، از اصفهان به مخاطبان داخلی و بین‌المللی منتقل شود.

سی وهشتمین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان ونوجوان با شعار رویای کودکان در پرده نقش جهان از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان برگزار می‌شود.