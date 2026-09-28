پخش زنده
امروز: -
درکنار پوستر اصلی سی وهشتمین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان ونوجوانان در اصفهان از پوستر ویژهای با عنوان میناب؛ جان ایران نیز رونمایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر اجرایی سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان با اشاره به شهادت تعدادی از کودکان و نوجوانان در حوادث اخیر میناب و اصفهان اظهار داشت: در شرایطی که به دلیل از دست دادن نوگلان عزیزمان سوگوار هستیم، تلاش میکنیم جشنواره با کیفیت مطلوب برگزار شود و فضای همدلی و همراهی اجتماعی نیز در برنامهها مورد توجه قرار گیرد.
ستودهفر ادامه داد: سال جاری در کنار پوستر اصلی جشنواره، پوستر ویژهای با عنوان میناب؛ جان ایران نیز رونمایی شده است و بخشی از برنامههای جشنواره به ادای احترام و همراهی با خانوادههای شهدای کودک و نوجوان اختصاص دارد.
وی تاکید کرد: در تعامل با موکبهای مردمی سطح شهر، برنامههایی برای اعلام همیاری و همراهی با مردم پیشبینی شده و بخشهایی از آثار مرتبط با شهدای مدرسه شجره طیبه میناب نیز در این چارچوب اکران خواهد شد.
مدیر اجرایی سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان با بیان اینکه سیوهشتمین جشنواره با شعار رویای کودکان در پرده نقش جهان برگزار میشود و یکی از پیامهای مهم این رویداد، تأکید بر کودکان بهعنوان مظهر صلح و دوستی است، گفت: برگزاری این دوره از جشنواره پس از مجموعه حوادث و شرایط دشوار یک سال گذشته، میتواند این پیام را به جهان منتقل کند که زندگی، فرهنگ و فعالیتهای هنری در ایران جریان دارد و کودکان همچنان میتوانند محور رویدادهای فرهنگی و اجتماعی باشند.
ستودهفر تاکید کرد: تلاش ما این است که جشنواره سال جاری علاوه بر نمایش آثار سینمایی، فرصتی برای ایجاد نشاط اجتماعی، تعامل کودکان و نوجوانان با هنرمندان، مشارکت فعال نسل جدید در داوری و تقویت ارتباط خانوادهها با سینما باشد.
وی ادامه داد: کودکان مظهر صلح و دوستی هستند و امیدواریم پیام این جشنواره که بر پایه رویا، سینما، کودکی و همدلی شکل گرفته است، از اصفهان به مخاطبان داخلی و بینالمللی منتقل شود.
سی وهشتمین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان ونوجوان با شعار رویای کودکان در پرده نقش جهان از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان برگزار میشود.