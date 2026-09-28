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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه از جابهجایی ۵ میلیون تن کالا از استان کرمانشاه طی ۶ ماهه نخست سالجاری به اقصی نقاط کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،علی سلیمی گفت: حمل و نقل جادهای یکی از بخشهای مهم در جابهجایی کالا و تأمین نیازهای اقتصادی کشور است و تمامی فرآیند حمل بار در شبکه تحت نظارت ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای انجام میشود که در ۶ ماهه نخست امسال، در مجموع ۳۵۶ هزار بارنامه برای جابجایی ۵ میلیون و ۵۵۳ هزار تن کالا از استان کرمانشاه به اقصی نقاط کشور صادر شده است.
وی افزود: بخشی از بار جابهجا شده در استان مربوط به مواد معدنی است که بر اساس آمار ثبتشده ۱۶۴ هزار تن بار معدنی با بارنامه جابهجا شده است.
علی سلیمی همچنین از جابهجایی یکهزار و ۹۲۴ تن کالا توسط وانتبارها خبر داد و گفت: حمل این میزان بار نیز با صدور بارنامه انجام شده و نظارت بر فعالیت ناوگان حمل و نقل کالا با هدف ساماندهی و ارتقای ایمنی جابهجایی بار در استان ادامه دارد.