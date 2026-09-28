

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر لیلا زرگرزاده در حاشیه همایش «روز باز دانشگاه» با تشریح اهداف و برنامه‌های این رویداد اظهار کرد: هدف از برگزاری روز باز، ایجاد فرصتی برای آشنایی نزدیک بازدیدکنندگان با دانشکده‌ها، آزمایشگاه‌ها، مراکز نوآوری و محیط‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه بود. در این برنامه، بازدیدکنندگان علاوه بر گفت‌و‌گو با استادان، دانشجویان و دانش‌آموختگان، از نزدیک با فضای علمی و آموزشی رشته‌های مختلف آشنا شدند.

وی افزود: اگرچه پیش‌بینی می‌شد بیشتر بازدیدکنندگان از تهران و شهر‌های همجوار باشند، استقبال از این برنامه فراتر از انتظار بود و بازدیدکنندگانی از شهر‌هایی مانند شوشتر و همدان نیز در آن حضور یافتند. همراهی خانواده‌ها نیز از نکات قابل توجه این برنامه بود؛ پدر و مادر‌ها با علاقه و دقت در گفت‌و‌گو‌ها و بازدید‌های انجام‌شده مشارکت کردند.

رئیس دفتر استعداد‌های درخشان و المپیاد‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: یکی از بخش‌های مهم این رویداد، فراهم کردن امکان گفت‌وگوی مستقیم بازدیدکنندگان با استادان، دانشجویان و دانش‌آموختگان هر رشته بود. این گفت‌و‌گو‌ها به بازدیدکنندگان کمک کرد تا درباره محتوای درسی، تجربه تحصیل، فعالیت‌های پژوهشی، فضای دانشکده و فرصت‌های شغلی مرتبط با رشته‌ها اطلاعاتی واقعی و کاربردی به دست آورند.

زرگرزاده گفت: تلاش کردیم بازدیدکنندگان صرفاً بر اساس نام یک رشته یا تصورات عمومی درباره آن تصمیم نگیرند، بلکه با افرادی گفت‌و‌گو کنند که تجربه واقعی تحصیل، پژوهش و فعالیت حرفه‌ای در آن رشته را دارند. این ارتباط مستقیم می‌تواند نقش مهمی در شکل‌گیری تصویری دقیق‌تر از مسیر تحصیلی و شغلی آینده آنان داشته باشد.

وی با اشاره به برنامه‌های متنوع دانشکده‌ها اظهار کرد: برخی دانشکده‌ها برای معرفی رشته‌های خود از روش‌های خلاقانه و تعاملی، از جمله بازی‌سازی و طراحی بازی‌های مرتبط با حوزه‌های تخصصی، استفاده کردند. این فعالیت‌ها ضمن ایجاد فضایی جذاب و پرنشاط، به بازدیدکنندگان کمک کرد مفاهیم و زمینه‌های کاری هر رشته را بهتر و ملموس‌تر بشناسند.

رئیس دفتر استعداد‌های درخشان و المپیاد‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: روز باز دانشگاه صرفاً بازدید از ساختمان‌ها و امکانات نیست؛ بلکه فرصتی است تا داوطلبان و خانواده‌های آنان با محیطی آشنا شوند که ممکن است در سال‌های آینده بخش مهمی از زندگی تحصیلی و حرفه‌ای آنها را شکل دهد. آشنایی با فضای دانشکده، محتوای آموزشی رشته‌ها، فعالیت‌های پژوهشی، تجربه دانشجویان و دانش‌آموختگان و چشم‌انداز شغلی رشته‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز انتخابی آگاهانه‌تر و متناسب با علایق و توانمندی‌های هر فرد باشد.

زرگرزاده در پایان از همراهی استادان، دانشجویان، دانش‌آموختگان، خانواده‌ها و گروه اجرایی برنامه قدردانی کرد و گفت: تلاش همه دست‌اندرکاران این بود که بازدیدکنندگان در مدت حضور خود در دانشگاه، تصویری روشن و واقعی از ظرفیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به دست آورند.