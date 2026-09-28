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رئیس دفتر استعدادهای درخشان و المپیادهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: روز باز دانشگاه فرصتی فراهم کرد تا داوطلبان، پیش از انتخاب رشته، با فضای واقعی دانشگاه، محتوای آموزشی رشتهها، مسیرهای پژوهشی و چشمانداز شغلی آنها آشنا شوند و با شناختی دقیقتر درباره آینده تحصیلی خود تصمیم بگیرند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر لیلا زرگرزاده در حاشیه همایش «روز باز دانشگاه» با تشریح اهداف و برنامههای این رویداد اظهار کرد: هدف از برگزاری روز باز، ایجاد فرصتی برای آشنایی نزدیک بازدیدکنندگان با دانشکدهها، آزمایشگاهها، مراکز نوآوری و محیطهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه بود. در این برنامه، بازدیدکنندگان علاوه بر گفتوگو با استادان، دانشجویان و دانشآموختگان، از نزدیک با فضای علمی و آموزشی رشتههای مختلف آشنا شدند.
وی افزود: اگرچه پیشبینی میشد بیشتر بازدیدکنندگان از تهران و شهرهای همجوار باشند، استقبال از این برنامه فراتر از انتظار بود و بازدیدکنندگانی از شهرهایی مانند شوشتر و همدان نیز در آن حضور یافتند. همراهی خانوادهها نیز از نکات قابل توجه این برنامه بود؛ پدر و مادرها با علاقه و دقت در گفتوگوها و بازدیدهای انجامشده مشارکت کردند.
رئیس دفتر استعدادهای درخشان و المپیادهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: یکی از بخشهای مهم این رویداد، فراهم کردن امکان گفتوگوی مستقیم بازدیدکنندگان با استادان، دانشجویان و دانشآموختگان هر رشته بود. این گفتوگوها به بازدیدکنندگان کمک کرد تا درباره محتوای درسی، تجربه تحصیل، فعالیتهای پژوهشی، فضای دانشکده و فرصتهای شغلی مرتبط با رشتهها اطلاعاتی واقعی و کاربردی به دست آورند.
زرگرزاده گفت: تلاش کردیم بازدیدکنندگان صرفاً بر اساس نام یک رشته یا تصورات عمومی درباره آن تصمیم نگیرند، بلکه با افرادی گفتوگو کنند که تجربه واقعی تحصیل، پژوهش و فعالیت حرفهای در آن رشته را دارند. این ارتباط مستقیم میتواند نقش مهمی در شکلگیری تصویری دقیقتر از مسیر تحصیلی و شغلی آینده آنان داشته باشد.
وی با اشاره به برنامههای متنوع دانشکدهها اظهار کرد: برخی دانشکدهها برای معرفی رشتههای خود از روشهای خلاقانه و تعاملی، از جمله بازیسازی و طراحی بازیهای مرتبط با حوزههای تخصصی، استفاده کردند. این فعالیتها ضمن ایجاد فضایی جذاب و پرنشاط، به بازدیدکنندگان کمک کرد مفاهیم و زمینههای کاری هر رشته را بهتر و ملموستر بشناسند.
رئیس دفتر استعدادهای درخشان و المپیادهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: روز باز دانشگاه صرفاً بازدید از ساختمانها و امکانات نیست؛ بلکه فرصتی است تا داوطلبان و خانوادههای آنان با محیطی آشنا شوند که ممکن است در سالهای آینده بخش مهمی از زندگی تحصیلی و حرفهای آنها را شکل دهد. آشنایی با فضای دانشکده، محتوای آموزشی رشتهها، فعالیتهای پژوهشی، تجربه دانشجویان و دانشآموختگان و چشمانداز شغلی رشتهها، میتواند زمینهساز انتخابی آگاهانهتر و متناسب با علایق و توانمندیهای هر فرد باشد.
زرگرزاده در پایان از همراهی استادان، دانشجویان، دانشآموختگان، خانوادهها و گروه اجرایی برنامه قدردانی کرد و گفت: تلاش همه دستاندرکاران این بود که بازدیدکنندگان در مدت حضور خود در دانشگاه، تصویری روشن و واقعی از ظرفیتهای علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به دست آورند.