به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،مهندس یزدانی اظهار کرد: عملیات خرید تضمینی گندم استان از اوایل خردادماه آغاز و پس از فعالیت ۳۲ مرکز خرید، در ۳۱ شهریورماه به پایان رسید.

وی افزود: در مجموع ۱۱۵ هزار و ۷۹۹ تن گندم از ۹ هزار و ۵۹۸ کشاورز خریداری شد که ارزش این میزان گندم بالغ بر ۵۶ هزار و ۸۵۶ میلیارد ریال بوده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی گفت: میزان خرید تضمینی گندم استان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲۷ درصد افزایش داشته است.

یزدانی با اشاره به روند پرداخت مطالبات گندمکاران تصریح کرد: تسویه مطالبات کشاورزان در حال تکمیل بوده و تا کنون بیش از ۳۱ هزار میلیارد ریال تسویه و مانده مطالبات نیز در آستانه صفر شدن قرار دارد.