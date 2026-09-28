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ازخاموشی برق در شهرک مطهری تا رهاشدگی فاضلاب در یکی از مناطق شهردر خط خبر مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مردم با تماس با خط خبر میگویند: یکی از کوچههای شهرک مطهری فاقد برق وروشنایی است، اما معاون شرکت توزیع برق شمال استان کرمان میگوید:حدود بیست خانوار هستند که فاقد پروانه ساخت هستند که بدون مدارک انشعاب برق واگذار نمیشود.
رهاشدگی فاضلاب درخیابان هلال احمر وهشداری جدی درباره لینکهای آلودهای که با یک کلیک میتوانند امنیت اطلاعات مردم را به خطر بیندازند دو موضوع دیگر مورد پیگیری در خط خبر هستند.