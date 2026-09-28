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سازمان هواشناسی کشور اعلامکرد: امروز (دوشنبه، ۶ مهر) شاهد بارشهای پراکنده در برخی مناطق هفت استان نوار شمالی کشور خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما؛ بر اساس نقشههای همدیدی و آیندهنگری سازمان هواشناسی، امروز (دوشنبه) در برخی نقاط استانهای مازندران، گلستان، ارتفاعات استانهای سمنان، تهران و البرز، شمال استانهای آذربایجان غربی و خراسان شمالی، در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک پیش بینی میشود.
سهشنبه و چهارشنبه این شرایط در برخی نقاط استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، استانهای ساحلی خزر، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات البرز مرکزی و پنجشنبه و جمعه در برخی نقاط شمال غرب، غرب، بخشهایی از مرکز، سواحل شمالی دامنههای جنوبی البرز و شمال شرق تداوم خواهد داشت.
این وضعیت در پنج روز آینده در ساعات بعد از ظهر در نیمه جنوبی استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس و برخی نقاط هرمزگان نیز پیش بینی میشود.
همچنین از سه شنبه تا جمعه در شمال غرب، غرب، مرکز و دامنههای جنوبی البرز در برخی ساعات وزش باد شدید موقت، گاهی گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۳۲ و حداقل دمای آن به ۲۰ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.