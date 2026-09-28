به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، داریوش صادقی در جریان بازدید از زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی که با حضور مدیر کل راه اهن کرمانشاه و معاونین فنی و حراست، گمرکات استان انجام شد، جایگاه راهبردی راه‌آهن کرمانشاه را در زنجیره تأمین و ترانزیت کالای استان و کشور، کلیدی ارزیابی کرد.

وی با تکیه بر ظرفیت‌های استان کرمانشاه در حوزه حمل‌ونقل ترکیبی اظهار داشت:با ایجاد ساختمان اداری گمرک و تعیین محدوده اختصاصی در ایستگاه راه‌آهن، این مجموعه آمادگی کامل دارد تا خدمات تخصصی به شرکت‌های حمل‌ونقل سوختی ارائه دهد. صادقی این اقدام را پیش‌شرط عملیاتی شدن مسیر حمل ترکیبی قیر و مشتقات نفتی دانست؛ مسیری که از مرز پرویزخان آغاز شده و با بهره‌گیری از شبکه ریلی تا مرزهای شرقی کشور برای صادرات به کشورهای همسایه ادامه می‌یابد.



سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه در ادامه افزود: تعیین محدوده گمرکی و محصور‌سازی فضا، گامی حیاتی برای تسهیل تشریفات و کاهش زمان فرآیندهاست. اولویت اصلی ما ایجاد بستری کارآمد برای صاحبان کالا و شرکت‌های حمل‌ونقل است تا از ظرفیت‌های موجود برای رونق اقتصاد منطقه و توسعه تجارت خارجی استفاده حداکثری شود.



وی در پایان خاطرنشان کرد: گمرکات استان با همکاری نزدیک سازمان راه‌آهن و فعالان این حوزه، با تمام توان برای تسهیل امور ترانزیتی و تقویت جایگاه اقتصادی استان تلاش خواهد کرد.

در این بازدید بدخشان مدیرکل راه‌آهن استان کرمانشاه نیز بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های ریلی و نقش مکمل گمرک در رونق این بخش تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: تقویت توانمندی‌های ریلی، نه تنها هزینه‌های لجستیکی را کاهش می‌دهد، بلکه اعتبار ترانزیتی استان را در سطح بین‌المللی ارتقا می‌بخشد.