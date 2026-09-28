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مردم ولایتمدار شهرستان فیروزکوه در دویست و یازدهمین شب قرار خود در میدان معلم، با تأکید بر وحدت و همدلی، حمایت همهجانبه از نیروهای مسلح را رمز شکست ابرقدرتها و دستیابی به «ایران قوی» دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تجمع شبانه مردم فیروزکوه در میدان معلم، بار دیگر نمادی از همبستگی ملی را به نمایش گذاشت. حاضرین در این اجتماع با تأکید بر این نکته که پیروزیهای میدانی ایران حاصل اتحاد میان ملت و نیروهای مسلح است، حفظ انسجام ملی را ضروریترین شرط برای پیشروی در مسیر توسعه و قدرت دانستند.