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مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی از ساخت دو سایت جدید ارتباطی در روستاهای ماهمیران و میناخون از توابع شهرستان خوسف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گفت: با راه اندازی این دو سایت ارتباطی، ۴۷ خانوار این دو روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند و امکان بهرهمندی آنان از خدمات ارتباطی پایدار و اینترنت همراه فراهم شد.
بهی افزود: سایت ارتباطی روستای ماهمیران با اعتبار بیش از ۱۸۵ میلیارد ریال و سایت ارتباطی روستای میناخون با اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریال از محل طرح توسعه ارتباطات روستایی اجرایی شده است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، گفت: توسعه زیرساختهای ارتباطی در روستاهای استان با هدف گسترش پوشش شبکه و فراهم کردن دسترسی عادلانه به خدمات ارتباطی و اینترنت پرسرعت ادامه دارد.