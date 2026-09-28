مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی از ساخت دو سایت جدید ارتباطی در روستا‌های ماهمیران و میناخون از توابع شهرستان خوسف خبر داد.

اتصال دو روستای ماهمیران و میناخون خوسف خراسان جنوبی به شبکه ملی اطلاعات

اتصال دو روستای ماهمیران و میناخون خوسف خراسان جنوبی به شبکه ملی اطلاعات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گفت: با راه اندازی این دو سایت ارتباطی، ۴۷ خانوار این دو روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند و امکان بهره‌مندی آنان از خدمات ارتباطی پایدار و اینترنت همراه فراهم شد.

بهی افزود: سایت ارتباطی روستای ماهمیران با اعتبار بیش از ۱۸۵ میلیارد ریال و سایت ارتباطی روستای میناخون با اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریال از محل طرح توسعه ارتباطات روستایی اجرایی شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، گفت: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در روستا‌های استان با هدف گسترش پوشش شبکه و فراهم کردن دسترسی عادلانه به خدمات ارتباطی و اینترنت پرسرعت ادامه دارد.