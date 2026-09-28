

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر عباس سروش در همایش «روز باز دانشگاه» با اشاره به سابقه حضور خود در این دانشگاه اظهار کرد: حضور در این مراسم برای من یادآور حدود نیم قرن پیش است؛ زمانی که به عنوان یک جوان ۱۸ ساله از شهرستان به پلی‌تکنیک تهران آمدم و تحصیل خود را در رشته مهندسی راه و ساختمان آغاز کردم.

وی افزود: زمانی که از در ورودی حافظ وارد دانشگاه می‌شدم، فضای دانشگاه با امروز بسیار متفاوت بود و محوطه دانشگاه سرسبز بود و بسیاری از ساختمان‌های فعلی وجود نداشت. در آن زمان تعداد دانشجویان دانشگاه حدود ۱۲۰۰ نفر بود، در حالی که امروز این تعداد به حداقل ۱۲ هزار دانشجو رسیده است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به اینکه در سال ۱۳۷۶ بار دیگر به عنوان عضو هیئت علمی به این دانشگاه بازگشته است، گفت: حدود ۳۰ سال است که به عنوان معلم در این دانشگاه خدمت می‌کنم و حضور امروز شما دانش‌آموزان و چهره‌های جوان، خاطرات روز‌های نخست حضورم در پلی‌تکنیک را برای من زنده کرد.

سروش خطاب به دانش‌آموزان حاضر در مراسم روز باز دانشگاه گفت: شما در مرحله‌ای قرار دارید که قرار است وارد دانشگاه شوید و برای خودتان مسیر تحصیلی و حرفه‌ای انتخاب کنید. برای همه شما آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم هر دانشگاهی که انتخاب می‌کنید و هر رشته‌ای که وارد آن می‌شوید، بتوانید در مسیر پیشرفت قرار بگیرید.

وی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر ویژگی‌هایی دارد که آن را از سایر دانشگاه‌ها متمایز می‌کند، اظهار کرد: این دانشگاه به عنوان یک دانشگاه صنعتی و فناوری‌محور، سابقه‌ای طولانی دارد و در برخی رشته‌ها نیز از پیشگامان آموزش عالی کشور بوده است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: زمانی که رشته‌هایی مانند مهندسی پزشکی، مهندسی پلیمر، مهندسی نفت، مهندسی هوافضا و مهندسی صنایع در این دانشگاه راه‌اندازی شدند، این رشته‌ها در دانشگاه‌های کشور وجود نداشتند و امیرکبیر در راه‌اندازی رشته‌های متناسب با زمان و نیاز‌های کشور پیشتاز بود.

دانشگاه امیرکبیر همواره نسبت به مسائل کشور احساس مسئولیت کرده است

سروش یکی دیگر از ویژگی‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر را احساس مسئولیت در برابر مسائل جامعه و کشور دانست و گفت: این دانشگاه همواره نسبت به مسائلی که برای دانشگاه، جامعه و کشور پیش آمده، احساس مسئولیت کرده است.

وی با اشاره به دوران دفاع مقدس اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر در کمک‌رسانی به جبهه‌ها، چه در زمینه‌های مهندسی و چه در حوزه‌های دیگر، از دانشگاه‌های پیشتاز بود و شماری از استادان این دانشگاه در شکل‌گیری ساختار‌های مرتبط با حوزه دفاع و جنگ در وزارت علوم نقش داشتند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اضافه کرد: تعداد زیادی از دانش‌آموختگان، استادان و اعضای جامعه دانشگاهی امیرکبیر در دوران دفاع مقدس شهید شدند و در جنگ اخیر نیز دانشگاه از میان استادان و دانشجویان خود شهدایی را تقدیم کشور کرده است.

حدود ۷۵ هزار دانش‌آموخته امیرکبیر در بخش‌های مختلف کشور فعالیت دارند

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این دانشگاه علاوه بر دانشکده‌های متعدد، دارای پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی مختلفی است و در رتبه‌بندی‌های دانشگاهی نیز در میان دانشگاه‌های صنعتی کشور همواره در رتبه‌های بالا قرار داشته است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: این دانشگاه در خارج از کشور نیز از شهرت علمی مناسبی برخوردار است و وقتی فردی اعلام می‌کند که دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر است، چه در مقطع کارشناسی، چه کارشناسی ارشد و چه دکتری، این نام برای بسیاری شناخته‌شده است.

دانش‌آموختگان، دانشگاه را خانه دوم خود می‌دانند

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین به نقش دانش‌آموختگان در توسعه زیرساخت‌های این دانشگاه اشاره کرد و گفت: بخشی از ساختمان‌ها و امکانات دانشگاه توسط حامیانی ایجاد شده که خودشان از دانش‌آموختگان دانشگاه هستند.

وی افزود: امروز برخی از دانش‌آموختگان دانشگاه به جایگاهی رسیده‌اند که می‌توانند برای دانشگاه خود ساختمان‌هایی با هزینه‌های چند ده میلیاردی و حتی چند صد میلیاردی ایجاد کنند. تعبیر بسیاری از آنها این است که «این دانشگاه خانه دوم ماست» و همان‌طور که انسان به خانه خود رسیدگی می‌کند، دوست دارد برای دانشگاه خود نیز کاری انجام دهد.

سروش ادامه داد: این یک جریان مستمر بوده که خیر و نیکی را به دانشگاه و جامعه منتقل کرده است؛ جریانی که هم از سوی دانش‌آموختگان و هم از سوی استادان و کارکنان دانشگاه دنبال شده است.

دانشجویان دانشگاه‌های برتر همواره مسئولیت اجتماعی بیشتری احساس می‌کنند

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه اجتماعی دانشجویان دانشگاه‌های برتر گفت: زمانی که ما وارد این دانشگاه شدیم، دانشجوی پلی‌تکنیک بودن برای خانواده‌ها و جامعه مایه افتخار بود. وقتی به منزل اقوام می‌رفتیم و می‌گفتند دانشجوی پلی‌تکنیک هستیم، احساس می‌کردیم جایگاه و منزلت خاصی برای این عنوان وجود دارد.

وی خطاب به دانش‌آموزان حاضر در مراسم گفت: دانشجوی یک دانشگاه معتبر، در مقایسه با جوانانی که هنوز وارد دانشگاه نشده‌اند، از نگاه جامعه مسئولیت بیشتری بر عهده دارد و از او انتظاراتی وجود دارد. جامعه از چنین فردی انتظار دارد رفتاری متناسب با جایگاه علمی و اجتماعی خود داشته باشد.

سروش افزود: این مسئله مربوط به امروز نیست و در دوره‌ای که ما نیز دانشجوی دانشگاه بودیم، همین انتظار وجود داشت. دانشجوی دانشگاه‌های مطرح کشور، از جمله پلی‌تکنیک، خود را موظف می‌دانست که این شخصیت و جایگاه را حفظ کند و نیازی نبود کسی این موضوع را به او تذکر دهد.

وی در پایان این بخش از سخنان خود برای دانش‌آموزان آرزوی موفقیت کرد و گفت: چه موفق شوید وارد دانشگاه صنعتی امیرکبیر شوید و چه دانشگاه‌های دیگر را انتخاب کنید، برای همه شما آرزوی موفقیت دارم.

توصیه رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر به دانش‌آموزان برای قدردانی از والدین

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به درگذشت مادر یکی از مسئولان دانشگاه، بر ضرورت توجه جوانان به والدین تأکید کرد و گفت: امروز به دیدار یکی از همکاران دانشگاه رفتیم که مادرشان چهار روز پیش فوت کرده بود. می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم و به جوان‌ها بگویم تا دیر نشده، قدر پدر و مادر خود را بیشتر بدانند.

دکتر سروش ادامه داد: ممکن است انسان تا زمانی که خودش پدر یا مادر نشده باشد، به طور کامل متوجه زحمات والدین نشود، اما به عنوان کسی که خودش پدر است و پدر و مادرش را از دست داده، می‌گویم که هیچ جایگزینی برای پدر و مادر وجود ندارد.

وی افزود: پدر و مادر مانند گوهری نادر هستند؛ افرادی که بخش بزرگی از دوران جوانی، سلامت و توان خود را برای فرزندانشان می‌گذارند و رشد و پیشرفت فرزندان برای آنها در اولویت است.

سروش ادامه داد: توصیه می‌کنم دانش‌آموزان حداقل از یکی از ساختمان‌های پارک علم و فناوری، از جمله ساختمان ابن‌سینا، بازدید کنند و از نزدیک فعالیت شرکت‌ها را ببینند. در این مجموعه احتمالاً با بخش‌هایی مانند «میز ایده» نیز مواجه می‌شوید که اگر ایده‌ای دارید می‌توانید آن را ارائه کنید و از همین امروز مسیر فعالیت‌های ایده‌محور و مهندسی خود را آغاز کنید.