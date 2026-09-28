وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به آبادان با حضور در گلزار شهدا به مقام شامخ شهدای این شهرستان به ویژه سردار شهید تنگسیری ادای احترام کرد.

ادای احترام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مقام شهید تنگسیری در آبادان

ادای احترام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مقام شهید تنگسیری در آبادان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آبادان از گلزار شهدای این شهر و با تجدید بیعت با آرمان‌های شهدا با زیارت مزار سردار شهید علیرضا تنگسیری آغاز شد.

احمد میدری گفت: سردار تنگسیری باعث شد تا دنیا متوجه قدرت و صلابت ایران اسلامی شود و امروز با ابتکار این شهید بزرگوار کنترل تنگه هرمز در دست غیورمردان ایران است.

او افزود: شهید سردار تنگسیری علاوه بر حیطه‌های نظامی خود در ایجاد وفاق و وحدت بیشتر میان مردم در دورترین نقاط کشور نقش پر رنگی داشت، امروز مدرسه‌هایی که به همت این سردار عزیز در مناطق محروم ساخته و احداث شده است در آینده دانش آموزان آن رونق ایران را دو چندان خواهند کرد.