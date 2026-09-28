بنابر اعلام مقام های آمریکایی بر اثر ۲ تیراندازی در دیترویت و جورجیا ۳ نفر کشته و ۱۶ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از نیویورک پست، مقام های آمریکایی از کشته شدن سه نفر و زخمی شدن چهار تن دیگر بر اثر تیراندازی در دیترویت خبر دادند.

مشاجره‌ای در یک باشگاه شبانه در ساعات پس از ساعت کاری رسمی، بامداد یکشنبه در دیترویت به این تیراندازی منجر شد.

تاد بتیسون، رئیس پلیس دیترویت، در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که پلیس در پاسخ به تیراندازی ساعت ۷:۲۱ صبح در خیابانی عمدتاً مسکونی، سه مرد را یافت که بر اثر گلوله کشته شده بودند.

چهار نفر دیگر — دو مرد و دو زن — با خودرو‌های شخصی به بیمارستان‌های منطقه منتقل شدند.

بتیسون اعلام کرد تصور می‌شود همه قربانیان در دهه بیست و سی زندگی خود باشند.

او گفت: «دعوایی رخ داد، درگیری پیش آمد و در نتیجه افرادی تصمیم گرفتند آن را با خشونت مسلحانه حل کنند.»

وی افزود: «این آدرس برای اداره پلیس دیترویت آدرس جدیدی نیست.»

وی خاطر نشان کرد که پلیس امسال هفت بار به این مکان فراخوانده شده است.

او گفت که این اداره سرنخ‌هایی دارد، اما درباره آنها بیشتر صحبت نخواهد کرد.

او درباره محل تیراندازی گفت: «این یک مکان بعد از ساعت کاری بود.»

مری شفیلد، شهردار دیترویت، از هر کسی که اطلاعاتی دارد خواست با مقامات تماس بگیرد.

او در نشست خبری گفت: «ما می‌دانیم که به افراد بیشتری نیاز داریم تا حرف بزنند تا عدالت در این ماجرا برقرار شود. این (حادثه) دلخراش است و جامعه ما نباید از این نوع خشونت رنج ببرد.»

۱۲ نوجوان بر اثر تیراندازی در پارکی در جورجیا آمریکا زخمی شدند

یک مقام آمریکایی روز یکشنبه اعلام کرد دو گروه از افراد در جریان یک جشن تولد در یک پارک شهری در جورجیا به سوی یکدیگر تیراندازی کردند که در نتیجه آن ۱۲ نوجوان زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس از میکن (جورجیا)، دیوید دیویس، کلانتر شهرستان بیب، در یک نشست خبری گفت که این تیراندازی بامداد یکشنبه، کمی پس از نیمه‌شب، در پارک کارولین کریتون در میکن رخ داد.

دیویس افزود: گروهی از جوانان پس از آنکه چند ساعت پیش‌تر از خانه‌ای که برای جشن اجاره کرده بودند بیرون انداخته شدند، به پارک رفتند تا تولد ۱۸ سالگی یک زن را جشن بگیرند. در نقطه‌ای، گروه دیگری در پارک ظاهر شد و درگیری رخ داد.

دیویس گفت: «هر دو گروه حرف‌هایی رد و بدل کردند، اسلحه کشیدند و سپس شروع به شلیک به سوی یکدیگر کردند.»

بازپرسان هنوز در تلاش هستند تا مشخص کنند این دو گروه چه نسبتی با یکدیگر داشتند و چه چیزی باعث خصومت شد.

فیلم دوربین مداربسته پارک نشان می‌دهد که با فرار مردم از منطقه، تیراندازی به مدت حدود ۳۰ ثانیه ادامه یافت.

ماموران به پارک اعزام شدند و مطلع شدند که قربانیان با خودرو‌های شخصی به بیمارستانی در نزدیکی منتقل شده‌اند.

یک مرد ۱۹ ساله، چهار مرد ۱۸ ساله، پنج مرد ۱۷ ساله و دو زن ۱۸ ساله برای جراحات تحت درمان قرار گرفتند.

دو نفر از آنها در وضعیت وخیم و بقیه در وضعیت پایدار بودند.

دیویس گفت: «هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که هیچ‌یک از این افراد که در این زمان مجروح شده‌اند، در تیراندازی مشارکت داشته باشند.»

بلافاصله هیچ بازداشتی صورت نگرفت، اما کلانتر گفت که بازپرسان چندین فرد مظنون مورد توجه دارند.

ماموران چهار خودرویی را که قربانیان را به بیمارستان رسانده بودند و سه خودرویی که در پارک رها شده بودند، توقیف کردند. آنها همچنین با ۱۰ شاهد مصاحبه کردند.

دیویس گفت: «در روز‌های آینده، در برخی مکان‌ها حضور پلیس سنگینی خواهد بود، چون ما در این پرونده بازداشت‌هایی انجام خواهیم داد.»

همچنین بامداد یکشنبه، پلیس دیترویت به یک کلاب شبانه بعد از ساعت کاری اعزام شد؛ جایی که یک مشاجره به تیراندازی منجر شد و سه نفر کشته و چهار نفر زخمی شدند. بلافاصله هیچ بازداشتی اعلام نشد.