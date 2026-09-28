به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از رویترز؛ افزایش قیمت نفت، پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، طرح صلحی از سوی ایران را برای حل مناقشه میان دو کشور و بازگشایی تنگه هرمز رد کرد.

تا ساعت ۲۲:۰۲ به وقت گرینویچ، قیمت آتی نفت خام برنت ۱.۸۲ دلار، معادل ۱.۷۴ درصد، افزایش یافت و به ۱۰۶.۱۴ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱.۱۴ دلار، معادل ۱.۲۳ درصد، افزایش به ۹۳.۵۵ دلار در هر بشکه رسید.

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، پیش تر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود: قیمت نفت به ‌محض پایان جنگ با ایران به ‌طور قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت.