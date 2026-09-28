

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر عبدالحسین خسروپناه ، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اعلام این خبر، تأکید کرد: انتخاب رئیس دانشگاه فرهنگیان پس از طی فرایند قانونی در کمیته انتخاب روسای دانشگاه‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تأیید رسیده است.

این جلسه به ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حضور وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و دکتر محمدرضا مخبر دزفولی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه شورا برگزار شده است.