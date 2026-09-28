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تیمهای ملی کبدی و شمشیر بازی پس از حضور در بازیهای آسیایی ناگویا بامداد امروز وارد تهران شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه بازگشت تیمهای ملی کشورمان به تهران، بامداد امروز تیمهای ملی کبدی و شمشیر بازی که روز گذشته آیچی ناگویا را ترک کرده بودند، وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) شدند و مورد استقبال تشریفات و مسئولان کمیته ملی المپیک، فدراسیون و خانوادههای خود قرار گرفتند.
روند اعزام تیمهای ملی کشورمان از تهران به آیچی ناگویا و همچنین بازگشت آنها از آیچی ناگویا به تهران بطور همزمان از سوی تشریفات کمیته ملی المپیک ادامه دارد.
ساعاتی قبل نیز تیمهای ملی تکواندو و جوجیتسو وارد آیچی ناگویا شدند.