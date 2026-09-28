به‌ گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، از نیویورک، وزیر امور خارجه کشورمان با وزیر امور خارجه بورکینافاسو هم دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

سيد عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، با کارامکو ژان ماری ترائوره وزیر امور خارجه بورکینافاسو دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، درباره روابط دوجانبه ایران-بورکینافاسو و تحولات منطقه ساحل و نیز منطقه غرب آسیا گفتگو و تبادل نظر شد.

وزیر امور خارجه کشورمان با قدردانی از حضور وزیر امور خارجه بورکینافاسو در مراسم ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی، از مواضع اصولی این کشور و ابراز همبستگی و همدلی مردم بورکینافاسو با ملت ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی تشکر کرد.

وزیر امور خارجه با تاکید بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای تقویت روابط با کشورهای آفریقایی خصوصا با کشورهای اتحاد ساحل (AES)، ابراز امیدواری کرد که نشست مشترک ایران و سه کشور عضو ائتلاف ساحل در اسرع وقت برگزار شود.

وزیر امور خارجه همچنین با یادآوری موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از استقلال و حاکمیت ملی همه کشورها، فشارها و مداخلات غیرقانونی فرانسه در امور داخلی کشورهای آفریقایی را غیر قابل قبول اعلام کرد و محکوم دانست.

وزیر امور خارجه بورکینافاسو با ابراز خشنودی از روند رو به رشد مناسبات بورکینافاسو با ایران، بر عزم این کشور و سایر اعضای اتحاد ساحل برای تقویت روابط و همکاری با ایران تأکید کرد.