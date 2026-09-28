تیم فوتبال نوجوانان ایران به مصاف عراق میرود
تیم فوتبال نوجوانان کشورمان برای برگزاری دو دیدار دوستانه با نوجوانان عراق عازم بغداد میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم فوتبال نوجوانان ایران در ادامه روند آمادهسازی برای حضور در مسابقات انتخابی جام ملتهای زیر ۱۷ سال آسیا، ۱۳ و ۱۵ مهر در بغداد به مصاف تیم نوجوانان عراق خواهد رفت.
این دو دیدار تدارکاتی با هدف افزایش هماهنگی تیمی و ارزیابی شرایط بازیکنان در مسابقات بینالمللی برگزار میشود و فرصت مناسبی برای کادر فنی تیم نوجوانان خواهد بود تا بازیکنان را در شرایط مسابقه برابر یک تیم ملی دیگر مورد ارزیابی قرار دهد.
شاگردان ارمغان احمدی خود را برای حضور در مرحله انتخابی جام ملتهای زیر ۱۷ سال آسیا آماده میکنند.