مردم دیار کریمان در دویست و یازدهمین شب قرار خود، با ابراز مسرت از شکار دومین زهپاد آمریکایی، توانمندی نیرو‌های مسلح ایران در شکست فناوری‌های نظامی دشمن را نمادی از اقتدار ملی دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تجمع پرشکوه مردم رباط کریم در شب ۲۱۱، امشب با محوریت تقدیر از دستاورد‌های اخیر نیرو‌های مسلح برگزار شد. حاضرین در این اجتماع با اشاره به شکار دومین زهپاد آمریکایی، این موفقیت را حاصل غلبه بر فناوری‌های پوشالی دشمن متوهم دانستند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع مردمی، اهتزاز شکوهمند پرچم جمهوری اسلامی ایران را به‌ویژه در هفت ماه گذشته، نمادی از پیوند ناگسستنی میان ملت و ارتش و سپاه دانستند و تأکید کردند که این حضور مستمر، نشان‌دهنده قدرت و توانمندی ایران در برابر هرگونه تهدید خارجی است.