\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u0631\u062f\u0648\u06cc \u062a\u06cc\u0645 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u06f7 \u062a\u0627 \u06f1\u06f6 \u0645\u0647\u0631 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u0648 \u0634\u0627\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646 \u0627\u0631\u0645\u063a\u0627\u0646 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0631\u062f\u0648\u060c \u06f1\u06f3 \u0648 \u06f1\u06f5 \u0645\u0647\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u063a\u062f\u0627\u062f \u0628\u0647 \u0645\u0635\u0627\u0641 \u062a\u06cc\u0645 \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0639\u0631\u0627\u0642 \u062e\u0648\u0627\u0647\u0646\u062f \u0631\u0641\u062a.\n\u00a0\n\u0627\u0633\u0627\u0645\u06cc \u06f2\u06f5 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06a9\u0646 \u062f\u0639\u0648\u062a\u200c\u0634\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0631\u062f\u0648 \u0628\u0647 \u0634\u0631\u062d \u0632\u06cc\u0631 \u0627\u0633\u062a:\n\u00a0\n