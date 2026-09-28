تیم شهرداری گرگان، نماینده ایران در بسکتبال سوپرلیگ غرب آسیا، در نخستین دیدار خود از مرحله هشت تیم نهایی این رقابت‌ها مقابل ساجس لبنان نتیجه را واگذار کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم شهرداری گرگان در دیداری نزدیک مقابل ساجس لبنان به میدان رفت و با وجود برتری در کوارتر چهارم، در نهایت نتیجه را به حریف واگذار کرد.

ساجس کوارتر نخست را ۲۸ بر ۲۶، کوارتر دوم را ۳۲ بر ۲۸ و کوارتر سوم را ۲۴ بر ۲۰ به سود خود به پایان رساند. شهرداری گرگان نیز در کوارتر چهارم ۲۳ بر ۱۹ پیروز شد، اما در مجموع با نتیجه ۱۰۳ بر ۹۷ شکست خورد.

استفن یانکوویچ با ثبت ۲۳ امتیاز، ۹ ریباند، ۵ پاس گل و ۲ توپ‌ربایی و کسب کارایی ۳۱، بهترین بازیکن شهرداری گرگان در این دیدار بود.

شهرداری گرگان در ادامه رقابت‌های مرحله هشت تیم نهایی، سه‌شنبه به مصاف العربی قطر می رود.