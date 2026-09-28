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قرار شبانه مردم قرچک در مسیر خونخواهی رهبر شهید امت، به دویست و یازدهمین شب خود رسید؛ تجمعی که در هفت ماه گذشته، موج اهتزاز پرچم را از خیابانها به محیطهای دانشگاهی و مدارس گسترش داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم قرچک بار دیگر در ۲۱۱امین شب قرار خود، با حضور پرشور و اهتزاز پرچمهای جمهوری اسلامی، بر پیمان خود برای خونخواهی رهبر شهید امت تأکید کردند.
این تجمعات مردمی که اکنون به هفت ماه حضور مستمر در خیابانها رسیده است، تحولی را در میان نسل جوان ایجاد کرده است، بهگونهای که اهتزاز پرچمهای انقلاب اکنون از میادین شهر فراتر رفته و در دانشگاهها و مدارس نیز جاری شده است.
حاضران در این تجمع حماسی، با اشاره به تحولات اخیر منطقه، تأکید کردند که صورتبندی جدید در معادلات بینالمللی، گویای دست برتر ایران در تقابل با تروریستهای صهیونیست-آمریکایی است و این ایستادگی مردمی، پشتوانه اصلی اقتدار نظامی و سیاسی کشور در میدان است.