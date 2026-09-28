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مردم ولایتمدار اسلامشهر در دویست و یازدهمین شب قرار خود، با قدردانی از ایثارات نیروهای مسلح، شکار دومین زیردریایی دشمن را نتیجه توکل به خدا و قدرت نظامی ایران دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان اسلامشهر یک بار دیگر در شب ۲۱۱ با حضور گسترده و پرشور، حمایت بیقید و شرط خود را از نیروهای متعهد کشور اعلام کردند. مردم اسلامشهر در این شب قرار، ضمن تشکر از پاسداران وطن، بر این باورند که این پیروزیهای میدانی، پیام روشنی از قدرت بازدارندگی ایران در برابر هرگونه تهدید خارجی است.