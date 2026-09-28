مردم شهرستان شهرری در دویست و یازدهمین شب قرار خود در میدان شهر ری، با اهتزاز پرچم‌های جمهوری اسلامی، بر دست برتر ایران در معادلات جدید بین‌المللی و پیروزی‌های میدانی در برابر دشمن صهیونیست-آمریکایی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، موج گسترده حضور مردم شهرستان ری در ۲۱۱شب قرار، نشان‌دهنده پیوند عمیق ملت با اهداف انقلاب اسلامی است. شرکت‌کنندگان در این تجمع با اشاره به گسترش اهتزاز پرچم‌های ایران از میادین تا محیط‌های دانشگاهی و مدارس، این حرکت را نمادی از بیداری و حمایت همه‌جانبه نسل جوان از نظام دانستند.

حاضران در این تجمع تأکید کردند که صورت‌بندی جدید در معادلات بین‌المللی، گویای دست برتر ایران در تقابل با محور صهیونیست-آمریکایی است و هر روز دستاورد‌های تازه‌ای از پیروزی‌های ایران در شرایط جنگی، عظمت و اقتدار کشور را به دنیا نشان می‌دهد.

در این میان، شکار دومین شناور زیرسطحی آمریکا به دست دلاورمردان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به عنوان یکی از مصداق‌های عینی اقتدار ایران در نبرد هرمز مورد اشاره قرار گرفت که نشان‌دهنده شکست استراتژیک دشمن در آب‌های جنوب کشور است.