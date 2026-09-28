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پرونده چهل و ششمین دوره المپیاد جهانی شطرنج در شهر سمرقند ازبکستان، با یک دستاورد بزرگ برای ایران بسته شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی شطرنج مردان (بخش آزاد) ایران در رقابت فشرده با برترین استادبزرگهای دنیا، با ارائه بازیهای درخشان موفق شد بر جایگاه پانزدهم جهان بایستد.
این نتیجه، بهترین عملکرد تاریخ شطرنج ایران در تمام ادوار المپیادهای جهانی محسوب میشود. پیش از این، بالاترین رکورد ثبتشده برای تیم ملی آقایان، مربوط به مقام شانزدهمی در المپیاد ۲۰۱۶ باکو بود.
ترکیب قدرتمند و یکدل تیم ملی متشکل از محمدامین طباطبایی، بردیا دانشور، مهدی غلامی، رضا مهدوی و آرش داغلی با کاپیتانی سعید پیرملکی، توانستند این رکورد تاریخی را جابهجا کرده و نام ایران را بالاتر از بسیاری از مدعیان و قدرتهای سنتی شطرنج جهان ثبت کنند.
تیم ملی شطرنج مردان ایران در پایان چهلوششمین المپیاد جهانی شطرنج سمرقند، با کسب جایگاه پانزدهم، در جمع ۲۰۶ تیم حاضر در این رقابتها قرار گرفت؛ رقابتهایی که با حضور نمایندگان ۲۰۴ کشور برگزار شد و تیم میزبان، ازبکستان، نیز با سه تیم در بخش مردان شرکت کرده بود.