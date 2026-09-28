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همزمان با فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، مراسم یادواره شهدای جامعه کارگری با حضور فعالان حوزه تولید و خانوادههای شهدا در شهرک صنعتی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در مراسم یادواره شهدای جامعه کارگری در شهرک صنعتی عباسآباد پاکدشت، از ایثارات و جانفشانیهای شهدایی که در مسیر تولید و خدمت به وطن به شهادت رسیدند، تجلیل شد.
در این مراسم که در راستای پاسداشت ایام هفته دفاع مقدس برگزار گردید، از خانوادههای معظم شهدا، بهویژه شهدای حوزه کار و تولید تقدیر به عمل آمد. شرکتکنندگان در این مراسم، تداوم مسیر تولید و خودکفایی را ادامه راه شهدای انقلاب و دفاع مقدس دانستند.