به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در مراسم یادواره شهدای جامعه کارگری در شهرک صنعتی عباس‌آباد پاکدشت، از ایثارات و جان‌فشانی‌های شهدایی که در مسیر تولید و خدمت به وطن به شهادت رسیدند، تجلیل شد.

در این مراسم که در راستای پاسداشت ایام هفته دفاع مقدس برگزار گردید، از خانواده‌های معظم شهدا، به‌ویژه شهدای حوزه کار و تولید تقدیر به عمل آمد. شرکت‌کنندگان در این مراسم، تداوم مسیر تولید و خودکفایی را ادامه راه شهدای انقلاب و دفاع مقدس دانستند.