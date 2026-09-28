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ورزشکاران ایران در روز نهم از بیستمین دوره بازیهای آسیایی در ناگویای ژاپن، صاحب ۳ نشان رنگارنگ شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز نهم از بازیهای آسیایی ناگویا و ادامه پیگیری مسابقات رشتههای مختلف در بیستمین دوره از این رویداد، امروز (دوشنبه - ۶ مهر) نمایندگان ایران در رشتههای تیراندازی با کمان، اسکواش، والیبال، پدل، تیراندازی تراپ و تپانچه، کوراش، قایقرانی بادبانی، بوکس، تنیس، وزنهبرداری، شیرجه، تنیس روی میز، واترپلو و دوومیدانی با حریفان خود به رقابت پرداختند.
قهرمانی عالیپور در دسته ۹۵ کیلوگرم
علی عالیپور نماینده ایران در دسته ۹۵ کیلوگرم وزنه برداری مردان، با مهار وزنه ۱۸۰ کیلوگرمی در یک ضرب و ۲۱۸ کیلوگرمی در دو ضرب با مجموع ۳۹۸ کیلوگرم به مدال طلا دست یافت.
عالی پور با ثبت رکورد ۱۸۰ کیلوگرم در یکضرب، ۲۱۸ کیلوگرم در دوضرب و مجموع ۳۹۸ کیلوگرم مدال طلای بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ را کسب کرد. او با ثبت مجموع ۳۹۸ کیلوگرم در مجموع رکورد جهان را ۳ کیلو و ۶ کیلو در آسیا را ارتقا داد.
نماینده کوراش صاحب نشان نقره شد
در ادامه رقابتهای روز دوم کوراش بازیهای آسیایی ناگویا که از صبح امروز (دوشنبه) در مجموعه ورزشی هنرهای رزمی آیچی آغاز شده، رامین احمدزاده با شکست نماینده ژاپن، فینالیست شد.
احمدزاده در دیدار نهایی وزن ۸۱- کیلوگرم به مصاف اخرور زیودولایف، قهرمان آسیا و و نظامیان جهان در سال ۲۰۲۶ از ازبکستان، رفت و با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب حریف خود شد و به مدال نقره رسید. احمدزاده در شرایطی به مدال نقره بازیهای آسیایی دست یافت که از همان دیدار نخست با مصدومیت مبارزه کرد و این مصدومیت در دیدار نیمهنهایی تشدید شد.
ملیپوش کشورمان پیش از این و برای رسیدن به مرحله نیمهنهایی، ابتدا راتانان کائونساتان از تایلند را با ضربه فنی شکست داد و در ادامه با ضربه فنی از سد احمد چارییف از ترکمنستان گذشت. احمدزاده در دیدار نیمهنهایی نیز موفق به شکست ۵ بر صفر (یامباش – نصف ضربه فنی) کن اویوشی از ژاپن شد.
رضا احمدزاده، دیگر نماینده کشورمان در این وزن، پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یکچهارم نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر (هلال – ضربه فنی) مغلوب کن اویوشی از ژاپن شد و از دور رقابتها کنار رفت.
هانیه رستمیان به مدال تپانچه ۲۵ متر نرسید
در نهمین روز از رقابتهای تیراندازی در بیستمین دوره بازیهای آسیایی و در پایان دور مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان، هانیه رستمیان با ثبت امتیاز ۵۸۷ به عنوان نفر نخست در بین ۴۴ شرکت کننده راهی فینال شد.
در فینال این مسابقات هانیه رستمیان در رده هفتم ایستاد و از کسب مدال بازماند. هدایت تیم ملی تپانچه کشورمان را مریم سلطانی بر عهده دارد.
به این ترتیب پرونده تیم تپانچه کشورمان در این بازیها با کسب یک مدال برنز میکس توسط وحید گلخندان و هانیه رستمیان بسته شد.
سامیه یاسی با ۵۶۳ امتیاز در جایگاه سی و نهم ایستاد و زینب طوماری نیز با ۵۵۴ امتیاز جایگاه چهل و سوم را به خود اختصاص داد.
همچنین تیم ایران با ترکیب رستمیان، یاسی و طوماری با ۱۷۰۴ امتیاز در بین ۱۲ تیم در جایگاه هشتم قرار گرفت.
هدایت تیم ملی تپانچه کشورمان را مریم سلطانی بر عهده دارد.
فینال این مسابقات ساعت ۸:۴۵ به وقت تهران برگزار می شود.
پایان تنیس روی میز با یک برنز نوشاد
کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز ایران در مرحله نیمه نهایی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا مقابل نفر نخست جهان نتیجه را واگذار کرد و با مدال برنز به کار خود در این دوره از بازیها پایان داد.
مرحله نیمه نهایی رقابتهای انفرادی تنیس روی میز بیستمین دوره بازیهای آسیایی امروز (دوشنبه ۶ مهر) در سالن اسکای تویوتا شهر ناگویا برگزار شد و طی آن نوشاد عالمیان برابر «وانگ چو کین» از چین که نفر اول رنکینگ جهان است به میدان رفت و ۴ بر یک تن به شکست داد.
در ست اول این دیدار حریف چینی که از حمایت تماشاگران پرتعداد حاضر در سالن برخوردار بود از همان ابتدا اختلافش را حفظ کرد و توانست ۱۱ بر ۴ به پیروزی برسد، اما در گیم دوم این نوشاد عالمیان بود که تا امتیاز ۵ از حریف پیش افتاد و شرایط خوبی داشت، اما نفر شماره یک جهان به بازی برگشت و با جلو افتادن از کاپیتان تیم ملی ایران توانست این گیم را هم ۱۱ بر ۷ پیروز شود.
در ست سوم ملی پوش کشورمان نمایش بهتری داشت و در رقابتی نزدیک توانست این گیم را ۱۱ بر ۹ به سود خود خاتمه دهد، اما در ست چهارم این نفر اول رنکینگ فدراسیون جهانی بود که کم نقص بازی کرد و توانست ۱۱ بر ۴ پیروز شود. در گیم پنجم هم حریف چینی نمایش بهتری داشت و با وجود عملکرد مطلوب عالمیان، اما در نهایت حریف ۱۱ بر ۶ عالمیان را شکست داد و با پیروزی ۴ بر یک فینالیست شد.
تیم ملی تنیس روی میز ایران در دو بخش مردان و زنان با ترکیب نوشاد عالمیان، نیما عالمیان، بنیامین فرجی، آرین غفاری، محمدحسنع حبیبی، مهشید اشتری و ستایش ایلوخانی با هدایت جمیل لطف الله نسبی و سیما لیموچی و سرپرستی علیرضا خلیلی نیا در بیستمین دوره بازیهای آسیایی حضور داشت و با تک مدال برنز نوشاد عالمیان به کار خود پایان داد.
صعود تیم ملی والیبال ایران به یک چهارم نهایی با شکست تایلند
تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ موفق به شکست تایلند شد و با ۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و به یک چهارم نهایی صعود کرد.
شاگردان روبرتو پیاتزا در سه ست متوالی و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۵ دومین حریف خود را از پیش رو برداشتند.
این مسابقه شانزدهمین دیدار تیم ملی والیبال ایران و تایلند در طول تاریخ بود که پانزدهمین برد را برای مردان ایران ثبت کرد. هدایت تیم ملی والیبال تایلند را پارک کی وون از کره جنوبی و سرمربی اسبق تیم ملی ایران (۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵) برعهده دارد.
مردان والیبال ایران که با دو برد و ۶ امتیاز صدرنشین گروه هستند، ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه فردا (سهشنبه هفتم مهر) در سومین و آخرین بازی مرحله مقدماتی به مصاف اندونزی میروند.
تیم ملی والیبال ایران در سه دوره گذشته بازیهای آسیایی (۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲) به مدال طلا و قهرمانی دست یافته است. سه مدال نقره و یک مقام سومی از دیگر افتخارات والیبال مردان ایران در این بازیهاست.
پنجمی مصطفی جوادی در دسته ۸۵ کیلوگرم
میرمصطفی جوادی نماینده ایران در دسته ۸۵ کیلوگرم وزنه برداری مردان؛ با مهار وزنه ۱۵۸ کیلوگرمی در یک ضرب و ۲۰۰ کیلوگرمی در دو ضرب با مجموع ۳۵۸ کیلوگرم در جایگاه پنجم قرار گرفت و دست از مدال کوتاه ماند.
در این دسته کوانگ ریول رو از کره شمالی با مجموع ۳۷۹ طلا گرفت و الکسی چورکین از قزاقستان با ۳۷۸ و شوانان چن از چنی با ۳۷۴ نقره و برنز گرفتند.
سام واژیر بهترین نتیجه شیرجه ایران پس از انقلاب را ثبت کرد
سام واژیر با کسب ۳۴۴.۴۰ امتیاز در فینال شیرجه از تخته یکمتر مردان، در جایگاه چهارم ایستاد و بهترین نتیجه شیرجه ایران پس از انقلاب را به ثبت رساند؛ نتیجهای که او را تنها یک قدم با سکوی مدال فاصله داد.
فینال رقابتهای شیرجه از تخته یکمتر مردان برگزار شد و سام واژیر، نماینده ایران، با کسب ۳۴۴.۴۰ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.
واژیر در حالی به مقام چهارم رسید که تنها ۱۶.۹۰ امتیاز با جایگاه سوم فاصله داشت و با این نتیجه، بهترین رتبه ثبتشده برای شیرجه ایران پس از انقلاب را به نام خود ثبت کرد.
در این رقابت، کیمی از کرهجنوبی با ۳۷۳.۳۰ امتیاز قهرمان شد. وانگ ژی از چین با ۳۶۴.۳۵ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و لیو چنگ، دیگر نماینده چین، با ۳۶۱.۴۵ امتیاز به مدال برنز رسید.
سیدمحمد مقدسی، دیگر نماینده ایران در این فینال، نیز با کسب ۲۵۳.۹۰ امتیاز در جایگاه نهم قرار گرفت.
به این ترتیب، سام واژیر با ایستادن در رده چهارم، برترین نتیجه تاریخ شیرجه ایران پس از انقلاب اسلامی را در این ماده به ثبت رساند و تنها یک رتبه تا رسیدن به سکوی مدال فاصله داشت.
پایان کار تیم میکس دو ۴ در ۱۰۰ متر امدادی ایران در بازیهای آسیایی
حسن تفتیان، ریحانه مبینی، بنیامین یوسفی و زهرا زارعی چهار نماینده ماده دوی ۴ در ۱۰۰ متر ایران در بازیهای آسیایی ناگویا بودند که در هیت دوم با نمایندگان پنج کشور دیگر به رقابت پرداختند، اما موفق نشدند مسابقه خود را به اتمام برسانند و به کار خود در این دوره از رقابتها پایان دادند.
در این ماده از هر گروه سه تیم اول و دو تیم از برترین تیمهای سوم راهی مرحله فینال میشوند.
تیم میکس امدادی ایران برای نخستین بار در تاریخ در یک مسابقه برون مرزی رقابت کرد و در بازیهای آسیایی ناگویا به مصاف حریفان خود رفت.
کره جنوبی در موج ایرانی واترپلو غرق شد
تیم ملی واترپلو ایران در سومین بازی خود از مرحله نخست مسابقات واترپلو بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز از ساعت ۱۴:۱۵ به وقت ژاپن در ورزشگاه ناگویا جنرال به مصاف تیم کره جنوبی رفت رفت.
ملیپوشان ایران کوارتر اول را هجومی آغاز کردند و توانستند ۲ امتیاز از حریف پیش بیفتند. کوارتر اول با نتیجه ۴ بر ۴ مساوی به پایان رسید. در کوارتر دوم همه چیز مساوی پیش رفت و در نهایت نیمت اول بای با نتیجه ۶ بر ۶ مساوی به پایان رسید.
در ابتدای نیمه دوم بازهم این ایران بود که بازی را هجومی آغاز کرد و از حریف پیش افتاد و توانست با نتیجه ۱۲ بر ۸ فاصله امتیازی مطمئنی را برای خود ایجاد کند. در کوارتر چهارم نیز تیم ایران برتر بود و توانست در دفاع بهتر عمل کند. در نهایت این بازی با نتیجه ۱۵ بر ۱۱ به سود تیم ایران به پایان رسید و ملیپوشان کشورمان توانستند از سد تیم قدرتمند کره عبور کنند.
تا به اینجای بازیهای مرحله نخست تیمهای چین و ایران در بالای جدول قرار دارند. ولی با توجه به باخت ایران مقابل چین باید بازی دو تیم چین و سنگاپور نیز برگزار شود تا تیمهای اول و دوم مشخص شوند.
تیم ملی واترپلو ایران در اولین بازی خود مقابل سنگاپور به برتری رسید و در دومین دیدار نتیجه را به چین واگذار کرده بود.
تیم ملی واترپلو ایران با ترکیب مهدی یزدانخواه، آرمان شمس، اشکان ایرانپور، امید آقائی کریم، امیررضا جلیلپور، امین قویدل، حامد کریمی، عرفان صدرنیا، علیرضا مهری، فربد صبوری، مرصاد ادهم، مهدی برزگری، پیمان اسدی، علی ابوالقاسمی و امیرعطا خزاعی در این مسابقات حضور پیدا کرده است.
حذف دومین بانوی بوکسور ایران
در ادامه رقابتهای بوکس بیستمین دوره بازیهای آسیایی، امروز پارمیدا خوشخبر در نخستین مبارزهاش در وزن ۷۵ کیلوگرم بانوان بالای رینگ رفت و در مبارزه با لو دیم و در حالیکه تلاش فراوانی انجام داد در پایان با رای تمام داوران با حساب پنج بر صفر شکست خورد و حذف شد.
پیش از این سارینا نقش در بانوان حذف شده بود. با این اوصاف از تیم هفت نفره مردان و زنان بوکس ایران تنها امیر اسماعیلی به نیمهنهایی رسیده و سایرین حذف شدند.
پیروزی تیم پدل ایران مقابل امارات
تیم پدل ایران با ترکیب صبا نجفی و ندا محمدتقیپور در نخستین دیدار خود در بازیهای آسیایی ناگویا برابر تیم امارات به برتری رسید.
ملیپوشان ایران در این دیدار عملکرد موفقی داشتند و با برتری در دو ست متوالی، حریف خود را شکست دادند. ایران ست نخست را در یک رقابت نزدیک با نتیجه ۷ بر ۶ به سود خود پایان داد و در ست دوم نیز با نتیجه ۶ بر سه به برتری رسید.
به این ترتیب، صبا نجفی و ندا محمدتقیپور با پیروزی ۲ بر صفر برابر نمایندگان امارات، کار خود را در رقابتهای پدل بازیهای آسیایی ناگویا آغاز کردند.
روز بد تنیس با حذف نمایندگان ایران زیر باران شدید
مسابقات تنیس امروز در شرایطی برگزار شد که بارش باران از ابتدای روز برنامه رقابتها را تحت تأثیر قرار داد و باعث تأخیری چهار ساعته در آغاز مسابقات شد. دیروز هم همین اتفاق در مسابقات تنیس رخ داد.
سه مسابقه انفرادی تنیس تقریبا همزمان در هوای ابری ناگویا شروع شد، اما بارش باران دو مسابقه را ناتمام گذاشت. تنها مسابقهای که کامل برگزار شد، مربوط به رقابت ماندگار فرزامی با جوانا گارلند از چین تایپه بود. فرزامی در دو دست متوالی با نتیجه ۶ بر یک مسابقه را واگذار کرد.
مشکاتالزهرا صفی نیز پس از تأخیری طولانی مسابقه خود را مقابل «ژانگ شوای» از چین آغاز کرد. او دست نخست را با نتیجه ۶ بر یک به حریفش واگذار کرد و در ست دوم نیز چهار بر صفر عقب بود که بارش مجدد باران باعث توقف مسابقه شد.
پس از این وقفه، ادامه دیدار صفی به کورت داخل سالن منتقل شد. نماینده ایران در ادامه نتوانست روند مسابقه را تغییر دهد و دست دوم را نیز با نتیجه ۶ بر صفر واگذار کرد.
بارندگی همچنین دیدار علی یزدانی را متوقف کرد. یزدانی دست نخست را ۶ بر یک واگذار کرد و در دست دوم در حالیکه ۲ بر یک عقب بود، بازی به علت بارش باران نیمه تمام ماند. هنوز مشخص نیست ادامه بازی یزدانی چه زمانی و در کجا برگزار میشود.
۳۶ میلیارد تومان پاداش تیمهای نقرهای کبدی واریز شد
پاداش مدالآوران نقرهای تیمهای کبدی ایران در بازیهای آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶، به مجموع ۳۶ میلیارد تومان، از سوی کمیته ملی المپیک به حساب فدراسیون مربوطه واریز شد.
در این پرداخت، ۱۲ ورزشکار زن و ۱۲ ورزشکار مرد کبدی ایران که موفق به کسب مدال نقره شدهاند، هر کدام یک میلیارد تومان پاداش دریافت میکنند؛ بنابراین مجموع سهم ورزشکاران به ۲۴ میلیارد تومان میرسد.
همچنین ۱۲ میلیارد تومان، معادل نیمی از مجموع پاداش ورزشکاران، به کادر فنی اختصاص یافته است که شامل ۶ میلیارد تومان برای کادر فنی تیم زنان و ۶ میلیارد تومان برای کادر فنی تیم مردان خواهد بود. توزیع این مبالغ میان اعضای کادر فنی بر عهده فدراسیون مربوطه است.
شکست یزدانی مقابل تنیسور چینی پس از وقفه بارانی
علی یزدانی، نماینده تنیس ایران، در دور دوم رقابتهای انفرادی مردان مقابل وو ییبینگ از چین در دو ست متوالی شکست خورد. یزدانی در ست نخست این مسابقه با نتیجه ۶ بر یک مغلوب حریف چینی خود شد و در ست دوم نیز یک بر ۲ عقب بود که بارش شدید باران باعث توقف مسابقه شد.
پس از وقفهای در برگزاری بازی، ادامه مسابقه به کورت داخل سالن منتقل شد. یزدانی پس از ازسرگیری مسابقه نتوانست روند بازی را تغییر دهد و ست دوم را نیز با نتیجه ۶ بر یک واگذار کرد تا در نهایت با نتایج ۶ بر یک و ۶ بر یک مقابل وو ییبینگ شکست بخورد.
مسابقات تنیس امروز به دلیل بارش باران با تأخیرهای طولانی و توقفهای پیاپی همراه بود. دیدار یزدانی نیز ابتدا در کورت روباز آغاز شد و پس از توقف به دلیل بارندگی، در کورت داخل سالن به پایان رسید. همچنین بنا بود علی یزدانی و ماندگار فرزامی امروز در دوبل میکس بازی کنند، اما بارش باران این بازی را به روزهای بعد موکول کرد.
حذف دوکماندار ایران در مرحله یک شانزدهم
میلاد رشیدی و فرهنگ خداپرست با شکست مقابل حریفان خود از صعود به مراحل بالاتر بازماندند.
در ادامه رقابتهای تیراندازی با کمان در بیستمین دوره بازیهای آسیایی، میلاد رشیدی در مرحله یکشانزدهم نهایی بخش کامپوند انفرادی به مصاف کمانداری از بنگلادش رفت و با قبول شکست ۱۴۶ بر ۱۴۵ از ادامه حضور در بازیها بازماند.
فرهنگ خداپرست در مرحله یکشانزدهم نهایی بخش کامپوند انفرادی با کمانداری از قزاقستان رقابت کرد و پس از تساوی ۱۴۶-۱۴۶ مقابل این حریف، در تیر طلایی مغلوب شد و از صعود به مرحله بعدی باز ماند.
ثبت امتیاز ۸۶ برای پرورش نیا تا پایان راند چهارم تراپ بانوان
راند سوم و چهارم مرحله مقدماتی رقابتهای تراپ بانوان در بیستمین دوره بازیهای آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ به پایان رسید.
مرضیه پرورشنیا که روز گذشته در راند اول ۱۹ و در راند دوم ۲۱ امتیاز کسب کرده بود امروز در خط آتش قرار گرفت و در راند سوم و چهارم به ترتیب ۲۳ و ۲۳ امتیاز کسب کرد و در مجموع چهار راند موفق به کسب ۸۶ امتیاز شد.
رقابتهای تراپ انفرادی فردا با برگزاری راند پنجم و فینال به پایان میرسد.
رضا به رامین نرسید؛ حذف احمدزاده با شکست مقابل نماینده ژاپن
در ادامه رقابتهای روز دوم کوراش بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا که از صبح امروز (دوشنبه) در مجموعه ورزشی هنرهای رزمی آیچی آغاز شده است، رضا احمدزاده با شکست در مرحله یکچهارم نهایی از دور مسابقات کنار رفت.
رضا احمدزاده پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یکچهارم نهایی رقابتهای وزن ۸۱- کیلوگرم به مصاف کن اویوشی از ژاپن رفت و با نتیجه ۱۰ بر صفر (هلال – ضربه فنی) مغلوب حریف خود شد تا از دور رقابتها کنار برود و فرصت رویارویی با برادرش در مرحله نیمهنهایی را از دست بدهد.
حذف ۲ نماینده کامپوند ایران در خط استارت
نهمین روز بازیهای آسیایی برای کاروان ایران با قرار گرفتن کمانداران در خط استارت کامپوند آغاز شد. در این بخش از مسابقات میلاد رشیدی در مرحله یکشانزدهم نهایی به مصاف «نواز احمد رکیب» از بنگلادش رفت. او در این رقابت شکست ۱۴۶ بر ۱۴۵ ار متحمل شد. فرهنگ خداپرست هم در این مرحله در رقابت با «دیلموخامد موسی» از قزاقستان پس از تساوی ۱۴۶-۱۴۶، در تیر طلایی مغلوب شد. بدین ترتیب دو نماینده ایران حذف شدند.
صعود بیتا عاشقزاده به مرحله هشتم نهایی کامپوند بانوان
بیتا عاشقزاده با برتری مقابل کمانداری از سریلانکا به یک هشتم نهایی مسابقات تیراندازی با کمان بازیهای آسیایی راه یافت.
در ادامه مسابقات کامپوند بازیهای آسیایی و در رده بانوان، بیتا عاشقزاده در یک شانزدهم نهایی با نتیجه ۱۴۶ بر ۱۴۰ مقابل کمانداری از سریلانکا به برتری رسید و راهی یک هشتم نهایی شد.
وی در این مرحله به مصاف کمانداری از بنگلادش میرود.
گیسا بایبوردی دیگر نماینده ایران در مرحله یک شانزدهم نهایی مقابل کمانداری از بنگلادش با نتیجه ۱۴۷ بر ۱۴۳ شکست خورد و از صعود به مراحل بالاتر بازماند.
پایان کار محمد بیرانوند در روز دوم تراپ
محمد بیرانوند امروز در راند سوم و چهارم مرحله مقدماتی رقابتهای تراپ در خط آتش ایستاد. او که روز گذشته در راند اول ۲۲ و در راند دوم ۲۴ امتیاز کسب کرده بود امروز در راند سوم و چهارم به ترتیب ۲۰ و ۲۵ امتیاز کسب کرد و در مجموع چهار راند موفق به کسب ۹۱ امتیاز شد. رقابتهای تراپ انفرادی فردا با برگزاری راند پنجم و فینال به پایان میرسد.
قضاوت همزمان دو داور زن ایرانی در مسابقات تنیس دو نفره
آرزو جمشیدینسب در رقابت دوبل زنان تایلند-تاجیکستان و لعیا خیام باشی در رقابت دوبل زنان اندونزی و فیلیپین در حال داوری هستند.
شکست دختران اسکواش در اولین دیدار
تیم اسکواش بانوان ایران در دومین دیدار خود از مرحله گروهی مقابل چین با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد.
پس از شکست نجمه بوشهریزاده در مسابقه نخست، فرشته اقتداری با نمایشی خوب به پیروزی رسید و کار را به تساوی کشاند، اما نرگس سلطانی در دیدار سوم و تعیینکننده مغلوب حریف چینی شد تا ایران دومین شکست خود را در مرحله گروهی تجربه کند.
ملیپوشان ایران که صبح امروز نیز برابر ژاپن شکست خورده بودند، فردا ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی در سومین و آخرین دیدار مرحله گروهی به مصاف هند میروند.
مجموع مدالهای کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:
مدال طلا
* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)
* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)
* تیم فوتبال الکترونیک
* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)
* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)
* سهیل موسوی (ووشو)
* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)
* علی عالی پور (وزنه برداری)
مدال نقره
* تیم کاتا بانوان
* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)
* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)
* سوگند سینکایی (ووشو)
* شجاع پناهی (ووشو)
* عرفان محرمی (ووشو)
* تیم روئینگ ۴ نفره زنان
* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)
* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)
* آرمان خدایی (خرک حلقه)
* مهدی الفتی (پرش خرک)
* تیم ملی کبدی زنان
* تیم ملی کبدی مردان
* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)
* رامین احمدزاده در کوراش
مدال برنز
* تیم ملی بسکتبال
* علی پاکدامن
* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)
*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)
* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان
* تیم میکس تپانچه
* بسکتبال سه نفره مردان
* ریحانه کریمی (وزنه برداری)
* نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)