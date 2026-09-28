کاروان ایران در روز نهم از بیستمین دوره بازی‌های آسیایی در ناگویای ژاپن، به مصاف حریفان می‌روند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز نهم از بازی‌های آسیایی ناگویا و ادامه پیگیری مسابقات رشته‌های مختلف در بیستمین دوره از این رویداد، امروز (دوشنبه - ۶ مهر) نمایندگان ایران در رشته‌های تیراندازی با کمان، اسکواش، والیبال، پدل، تیراندازی تراپ و تپانچه، کوراش، قایقرانی بادبانی، بوکس، تنیس، وزنه‌برداری، شیرجه، تنیس روی میز، واترپلو و دوومیدانی با حریفان خود به رقابت می‌پردازند.





مدال برنز رامین احمدزاده در مسابقات کوراش قطعی شد

در ادامه رقابت‌های روز دوم کوراش بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا که از صبح امروز (دوشنبه) در مجموعه ورزشی هنر‌های رزمی آیچی آغاز شده است، رامین احمدزاده با کسب دومین پیروزی خود به مرحله نیمه‌نهایی صعود کرد و مدال برنز خود را قطعی کرد.

رامین احمدزاده در مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌های وزن ۸۱- کیلوگرم به مصاف احمد چاریف از ترکمنستان رفت و با برتری ۱۰ بر صفر (هلال – ضربه فنی)، ضمن صعود به مرحله نیمه‌نهایی، مدال برنز خود را قطعی کرد.

صعود رستمیان به فینال تپانچه ۲۵ متر

در نهمین روز از رقابت های تیراندازی در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی و در پایان دور مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان و مجموع امتیاز بخش دقت و سرعت، هانیه رستمیان با ثبت امتیاز ۵۸۷ به عنوان نفر نخست در بین ۴۴ شرکت کننده راهی فینال شد.

تیراندازانی از چین (دو تیرانداز)، ویتنام، کره شمالی، تایوان، کره جنوبی و هند پس از هانیه رستمیان راهی فینال شدند.

سامیه یاسی با ۵۶۳ امتیاز در جایگاه سی و نهم ایستاد و زینب طوماری نیز با ۵۵۴ امتیاز جایگاه چهل و سوم را به خود اختصاص داد.

همچنین تیم ایران با ترکیب رستمیان، یاسی و طوماری با ۱۷۰۴ امتیاز در بین ۱۲ تیم در جایگاه هشتم قرار گرفت.

هدایت تیم ملی تپانچه کشورمان را مریم سلطانی بر عهده دارد.

فینال این مسابقات ساعت ۸:۴۵ به وقت تهران برگزار می شود.



رضا به رامین نرسید؛ حذف احمدزاده با شکست مقابل نماینده ژاپن

در ادامه رقابت‌های روز دوم کوراش بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا که از صبح امروز (دوشنبه) در مجموعه ورزشی هنر‌های رزمی آیچی آغاز شده است، رضا احمدزاده با شکست در مرحله یک‌چهارم نهایی از دور مسابقات کنار رفت.

رضا احمدزاده پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌های وزن ۸۱- کیلوگرم به مصاف کن اویوشی از ژاپن رفت و با نتیجه ۱۰ بر صفر (هلال – ضربه فنی) مغلوب حریف خود شد تا از دور رقابت‌ها کنار برود و فرصت رویارویی با برادرش در مرحله نیمه‌نهایی را از دست بدهد.

حذف ۲ نماینده کامپوند ایران در خط استارت

نهمین روز بازی‌های آسیایی برای کاروان ایران با قرار گرفتن کمانداران در خط استارت کامپوند آغاز شد. در این بخش از مسابقات میلاد رشیدی در مرحله یک‌شانزدهم نهایی به مصاف «نواز احمد رکیب» از بنگلادش رفت. او در این رقابت شکست ۱۴۶ بر ۱۴۵ ار متحمل شد. فرهنگ خداپرست هم در این مرحله در رقابت با «دیلموخامد موسی» از قزاقستان پس از تساوی ۱۴۶-۱۴۶، در تیر طلایی مغلوب شد. بدین ترتیب دو نماینده ایران حذف شدند.

قضاوت همزمان دو داور زن ایرانی در مسابقات تنیس دو نفره

آرزو جمشیدی‌نسب در رقابت دوبل زنان تایلند-تاجیکستان و لعیا خیام باشی در رقابت دوبل زنان اندونزی و فیلیپین در حال داوری هستند.





شکست دختران اسکواش در اولین دیدار

تیم اسکواش زنان ایران نخستین دیدار خود را در گروه C و مقابل ژاپن برگزار کرد و با نتیجه ۳ به صفر متحمل شکست شد. در این دیدار نجمه بوشهری‌زاده و فرشته اقتداری با نتیجه مشابه ۳ به یک و نرگس سلطانی با نتیجه ۳ به یک مغلوب شدند.

تیم ایران در ادامه رقابت‌های مرحله گروهی، امروز ساعت ۱۵:۳۰ به وقت محلی به مصاف چین می‌رود.



مجموع مدال‌های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

* تیم ملی کبدی زنان

* تیم ملی کبدی مردان

* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان

* ریحانه کریمی (وزنه برداری)