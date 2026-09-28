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مسابقه بزرگ دو صحرانوردی با حضور ۸۰ دونده و پیشکسوت ورزشی در شهرکرد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،این رویداد ورزشی با میزبانی هیئت ورزشهای دانشگاهی استان و در سه رده سنی «زیر ۱۸ سال»، «۱۸ تا ۲۵ سال» و «بالای ۲۵ سال» اجرا شد. ورزشکاران رقابت خود را پس از تجمع در سالن ورزشی شماره ۱ دانشگاه آزاد اسلامی آغاز کردند.
در پایان این رقابتها، ضمن تجلیل از نفرات اول تا سوم هر رده سنی با اهدای جوایز ارزنده، به قید قرعه به ۱۰ نفر از شرکتکنندگان هم هدایایی تقدیم شد.