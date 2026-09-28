به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد گفت:مقاله حامد سقایی عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد شهرکرد با عنوان“High-Q Narrowband Optical Filter on Silicon-on-Insulator Platform Using Perturbed Sinusoidal Bragg Grating” در IEEE Photonics Journal به چاپ رسید.

مهرداد یادگاری افزود: در سال‌های اخیر مقالات متعددی در انتشارات مختلف شامل الزوایر و اسپرینگر از این محقق منتشر شد.

وی افزودد: انتشار این پژوهش در مجموعه IEEE اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا IEEE از معتبرترین نهاد‌های علمی و حرفه‌ای جهان در حوزه مهندسی برق، الکترونیک، فوتونیک و کامپیوتر است و IEEE Photonics Journal نیز از مجلات تخصصی معتبر این مجموعه در حوزه فوتونیک و فناوری‌های نوری به شمار می‌رود.

یادگاری یادآورشد: در این پژوهش، یک مسیر نسبتاً کامل از مطالعه و تحلیل، شبیه‌سازی عددی، بهینه‌سازی، ساخت، مشخصه‌یابی، اندازه‌گیری‌های تجربی و مقایسه نتایج نظری و عملی طی شد و عملکرد ساختار پیشنهادی بر بستر Silicon-on-Insulator (SOI) به‌صورت جامع مورد ارزیابی قرار گرفت.