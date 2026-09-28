رئیس ستاد مرکزی اربعین گفت: در تأمین امنیت آیین اربعین حسینی امسال، ۵ نیرو‌ی پدافند، شهید و ۱۰ تن مجروح شدند که چند تن از آنان، هموطنان ایرانی بودند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست ۱۴۹ ستاد مرکزی اربعین با حضور علی اکبر پورجمشیدیان، قائم‌مقام و معاون امنیتی ـ انتظامی وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین، استانداران کرمانشاه و ایلام، معاون استاندار خوزستان و اعضای گروه‌های ستاد مرکزی اربعین برگزار شد.

در ابتدای نشست، گزارشی از کارهای انجام‌شده در این ۳ استان برای برگزاری آیین اربعین حسینی، ارائه و پیشنهاد‌هایی برای بهبود خدمت‌رسانی و رفع موانع زیرساختی، طرح شد.

همچنین، اعضای گروه‌های ستاد مرکزی اربعین، گزارش عملکرد و پیشنهاد‌های خود را ارائه دادند.

معاون امنیتی ـ انتظامی وزیر کشور در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، شهیدان انقلاب اسلامی، شهیدان دفاع مقدس، فرماندهان و دانشمندان شهید و دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، گفت: در تأمین امنیت آیین اربعین حسینی امسال، ۵ نیرو‌ی پدافند، شهید و ۱۰ تن مجروح شدند که چند تن از آنان، هموطنان ایرانی بودند.

پورجمشیدیان اضافه کرد: جبهه مقاومت با وجود تهدید‌ها و فشار‌های موجود، همچنان در مسیر خود استوار است و دشمن به هدف‌های خود دست نخواهد یافت.

قائم‌مقام وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود، نقش رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه ملی و رادیو اربعین را در موفقیت برگزاری آیین اربعین حسینی امسال مؤثر دانست و از تلاش دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های امنیتی و انتظامی، شهرداری‌ها و گروه‌های استانی، قدردانی کرد.

رئیس ستاد مرکزی اربعین از استانداران کرمانشاه، ایلام و خوزستان، به‌ویژه در زمینه مدیریت مرز‌های اربعینی از جمله مرز‌های سومار و چیلات، تشکر کرد و خواستار پیگیری جدی‌تر برای رفع کاستی‌های زیرساختی در مرزها و برگزاری مطلوب‌تر آیین اربعین حسینی در سال آینده شد.

پورجمشیدیان با توجه به عملکرد استان‌های کرمانشاه، ایلام، کردستان و آذربایجان غربی در تأمین امنیت و خدمت به زائران، گفت: تلاش‌های انجام‌شده در سال‌های اخیر، موجب بهبود برگزاری آیین اربعین حسینی شده است و تجربه‌های به‌دست‌آمده در این مسیر، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی در سال‌های آینده خواهد بود.

رئیس ستاد مرکزی اربعین، همچنین با توجه به افزایش جمعیت زائران مشهد‌ مقدس امام رضا علیه‌السلام در دهه پایانی ماه صفر، از تلاش استاندار خراسان رضوی و همکاران او قدردانی کرد.