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دویست‌و‌یازدهمین شب حضور مردم ولایت‌مدار کرج در مقتل شهدای فراجا

مردم ولایت‌مدار کرج در دویست‌و‌یازدهمین شب از تجمعات خود، با حضور در مقتل شهدای نیروی فراجا، یاد و خاطره شهدای مدافع امنیت را گرامی داشتند.
عکاس :ندا پناهی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ - ۰۱:۰۸
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برچسب ها: اجتماع ، فراجا ، کرج
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