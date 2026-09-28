مردم ولایت‌مدار کرج در دویست‌و‌دهمین شب از تجمعات خود، با حضور در مقتل شهدای نیروی فراجا، یاد و خاطره شهدای مدافع امنیت را گرامی داشتند.

عکاس : ندا پناهی