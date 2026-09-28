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اجتماع ۱۱۰ هزار نفری «جان‌فدایان ایران» در جوار تنگه هرمز

اجتماع ۱۱۰ هزار نفری «جان‌فدایان ایران» با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در ساحل خلیج فارس و جوار تنگه هرمز در بندرعباس برگزار شد.
عکاس :نجمه باقرزاده
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ - ۰۰:۵۴
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برچسب ها: جان فدا ، هرمزگان ، دریای خلیج فارس
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