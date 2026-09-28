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میدان ۲۲ بهمن ایلام همزمان با هفته دفاع مقدس، برای دویست و یازدهمین بار میزبان مردمی شد که با حضوری پرشور، ایستادگی و همدلی خود را به نمایش گذاشتند و یاد شهدا را گرامی داشتند و این مراسم با رمز «یا فاطمه زهرا (س)» برگزار شد.
گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ۲۱۱ شب حضور مستمر که از ماهها پیش آغاز شده، هر شب با استقبال گسترده اقشار مختلف مردم همراه است و به یکی از نمادهای ثابت میدانهای ایلام تبدیل شده است.
شرکتکنندگان در این مراسم با حضور خود، بر وحدت و همدلی تأکید کردند و آن را فرصتی برای اعلام پایبندی به آرمانهای انقلاب و ارزشهای دفاع مقدس دانستند.
همزمان با هفته دفاع مقدس، مردم حاضر در میدان ۲۲ بهمن ایلام یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگ رمضان را گرامی داشتند و بار دیگر با آرمانهای آنان تجدید پیمان کردند.
این مراسم که با رمز «یا فاطمه زهرا (س)» برگزار شد، حالا به یکی از جلوههای همدلی و ایستادگی مردم ایلام در حمایت از نظام و ارزشهای اسلامی تبدیل شده است.
حضور پرشور مردم در میدان ۲۲ بهمن ایلام در هفته دفاع مقدس نیز ادامه دارد و هر شب با شکوه بیشتری برگزار میشود.