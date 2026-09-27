رزمندگان سپاه اسلام با اشراف اطلاعاتی و جنگ الکترونیک، برای دومین بار در یک ماه گذشته، یک زیرسطحی هوشمند و فوق پیشرفته ارتش تروریستی آمریکا را به غنیمت گرفتند تا دشمن به‌خوبی بفهمد که این آبراه حیاتی در دست ایران است و هر تحرک خطرناک و تردد غیر مجاز دشمن، فقط اوضاع او را بدتر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در یکشنبه ۵ مهر به شرح زیر است:

مردم عزیز ایران، سلام. در دویست و یازدهمین شب اقتدار، حماسه و استقامت شما ملت بزرگ، با مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ همراه شما هستیم.

امروز دومین سالروز شهادت سید بزرگ جبهه مقاومت، سید حسن نصرالله بود. کسی که به گفته "موفق محادین" نویسنده سرشناس اردنی، حتی بعد از شهادت هم، اندیشه او همچون زبانه‌ای از آتش، تاریکی را می‌شکافد و لرزه بر تن دشمن می‌اندازد؛ دشمنی که همچنان پس‌‎لرزه‌های یک سالن خالی در حین سخنرانی او، ادامه دارد. بعد از آن‌که "گونارس دوتیر" وزیر خارجه ایسلند، سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل را سخنرانی یک بزدل اخلاقی توصیف و او را تحقیر کرد، کاربران شبکه‌های اجتماعی هم با بازنشر این صحبت، از نخست‌وزیر رژیم غاصب خواستند که او از اخلاق حرف نزند.

امروز یادآور روزی تاریخی و پیروزی افتخارآمیز برای ملت ایران در جنگ تحمیلی اول هم هست. سالروز شکست حصر آبادان؛ رویداد معناداری که از اراده ملتی حکایت دارد که با وجود نبود امکانات در آن دوران، از تصمیم الهی خود یعنی مقاومت، منصرف نشدند. البته این ملت، حالا هنوز هم بر آن تصمیم الهی، پایدار است، با این تفاوت که قوی‌تر هم شده‌اند.

نشانه این افزایش قدرت را می‌شود در اقدام امروز دریادلان نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز دید؛ جایی‌که رزمندگان سپاه اسلام موفق شدند در اقدامی هماهنگ و پیچیده، با اشراف اطلاعاتی و جنگ الکترونیک، برای دومین بار در یک ماه گذشته، یک زیرسطحی هوشمند و فوق پیشرفته دیگر ارتش تروریستی آمریکا را به غنیمت بگیرند تا دشمن، به‌خوبی بفهمد که این آبراه حیاتی، در کنترل ایران است و هر تحرک خطرناک و تردد غیر مجاز دشمن، فقط اوضاع او را بدتر می‌کند؛ اوضاعی که نشریه‌ "پولیتیکو" آن را مایه بی‌اعتباری آمریکا توصیف کرد و گفت: ترامپ، دروغگو است، چون قرار بود که جهان را در سوخت‌های آمریکایی غرق کند، اما حالا با جنگ غیر قانونی خود علیه ایران، جهان را از همان سوختی هم که به آن دسترسی داشت، محروم کرده است.

"واشنگتن پست" هم از کاهش شدید مصرف نفت و گاز در جهان و سقوط اقتصاد جهان در پی جنگ‌طلبی آمریکا خبر داده و فایننشال تایمز گفته است: از قیمت بنزین و گازوییل تا قیمت مسکن، همه چیز در حال صعود است. "آرت برمن" تحلیلگر آمریکایی حوزه انرژی هم با انتقاد شدید از سیاست‌های واشنگتن گفت: جنگ ترامپ با ایران، مزیت انرژی آمریکا را به‌طور کامل به باد داده است.

حالا همین اوضاع، باعث شده است تا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، نارضایتی از عملکرد ترامپ، بیشتر شود؛ بر اساس نتایج تازه‌ترین نظرسنجی "رویترز - اپسوس" میزان نارضایتی از ترامپ به حدود ۷۰ درصد رسیده است که بالاترین رقم ثبت شده برای او و جمهوریخواهان محسوب می‌شود.

این نارضایتی، حالا کار را به‌ جایی رسانده است که به گزارش نشریه "آتلانتیک" نامزد‌های جمهوری‌خواه در حال حذف تصاویر مشترک خود با ترامپ در تبلیغ‌های انتخاباتی هستند.

در این سو، "مجله فارن افرز" با رمزگشایی از تحول‌های ۷ ماه گذشته، نوشته است: با وجود کشته‌شدن (شهادت) فرماندهان و شخصیت‌های برجسته ایران و افزایش تحریم‌ها، این کشور قوی‌تر هم شده است، هم در حوزه اقتصادی با واردات کافی کالا‌ها و هم در حوزه نظامی با تدارک زرادخانه‌های بزرگ پهپادی و موشکی.

قدرت ایران، گاه هم در کلام مسئولان خود و پاسخ‌های محکم آنان می‌گنجد؛ آنجا که رئیس بانک مرکزی در جواب وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره نتیجه‌بخش‌ نبودن تحریم‌ها گفته است: بعد از ۱۵ ماه، تورم ما کاهشی شده و نقدینگی هم در حال کنترل است.

در حوزه علم و دانش هم امروز دانشگاهیان، سلاحی قدرتمند در دست داشتند. دانشجو‌ها همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، امروز به‌صورت همزمان در دانشگاه‌های سراسر کشور، آیین احترام به پرچم جمهوری اسلامی ایران را برگزار کردند و این پرچم پر افتخار را به اهتزاز درآوردند؛ پرچمی که حدود ۷ ماه در میدان‌ها و خیابان‌ها برافراشته است و تا ابد هم برافراشته خواهد ماند.

نویسنده: سمیرا جلیلیان