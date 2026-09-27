به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛استان لرستان امروز پنجم مهر ۱۴۰۵ میزبان برگزیدگان شانزدهمین جشنواره ی ملی داستان‌نویسی رضوی بود.



۷۰۰ اثر داستانی از ۲۸ استان کشور به دبیرخانه جشنواره در خرم آباد ارسال شد که داوران ۱۲ اثر را در دو بخش داستان کوتاه و داستان بلند به عنوان آثار برتر معرفی کردند.



حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی نماینده ولی‌فقیه در لرستان گفت:هجرت امام رضا(ع) حرکتی آگاهانه و مبتنی بر بصیرت است و در زندگی آن حضرت نکات ارزشمند فراوانی وجود دارد که اهل قلم می تواند از داستان‌های حقیقی زندگی آن حضرت برای خلق آثار ادبی و هنری فاخر استفاده کند .



مدیرعامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا علیه‌السلام گفت: داستان مقدمه هر هنری است ،همه ی ابعاد هنر با داستان آغاز می‌شود و فرهنگ رضوی با تکیه بر ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی خود می‌تواند روایت‌های نوین خلق کند و برای انسان به‌ویژه نسل جوان، مسیر آشنایی با معنویت و تعالی را ترسیم کند.

فرشید فلاح افزود: این داستان است که روایت‌های ماندگار تاریخ را خواهد ساخت و شرح حال ملت‌ها، مقاومت‌ها و جانفشانی‌ها را در حافظه تاریخی ثبت خواهد کرد.

همچنین در اختتامیه شانزدهمین جشنواره ملی داستان رضوی از خانواده ی معظم شهدا تجلیل شد.







