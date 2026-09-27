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شانزدهمین جشنواره ملی داستان رضوی در قالب ۷۰۰ اثر داستانی از ۲۸ استان با معرفی ۱۲ اثر برگزیده در لرستان به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛استان لرستان امروز پنجم مهر ۱۴۰۵ میزبان برگزیدگان شانزدهمین جشنواره ی ملی داستاننویسی رضوی بود.
۷۰۰ اثر داستانی از ۲۸ استان کشور به دبیرخانه جشنواره در خرم آباد ارسال شد که داوران ۱۲ اثر را در دو بخش داستان کوتاه و داستان بلند به عنوان آثار برتر معرفی کردند.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی نماینده ولیفقیه در لرستان گفت:هجرت امام رضا(ع) حرکتی آگاهانه و مبتنی بر بصیرت است و در زندگی آن حضرت نکات ارزشمند فراوانی وجود دارد که اهل قلم می تواند از داستانهای حقیقی زندگی آن حضرت برای خلق آثار ادبی و هنری فاخر استفاده کند .
مدیرعامل بنیاد بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا علیهالسلام گفت: داستان مقدمه هر هنری است ،همه ی ابعاد هنر با داستان آغاز میشود و فرهنگ رضوی با تکیه بر ظرفیتهای تاریخی و تمدنی خود میتواند روایتهای نوین خلق کند و برای انسان بهویژه نسل جوان، مسیر آشنایی با معنویت و تعالی را ترسیم کند.
فرشید فلاح افزود: این داستان است که روایتهای ماندگار تاریخ را خواهد ساخت و شرح حال ملتها، مقاومتها و جانفشانیها را در حافظه تاریخی ثبت خواهد کرد.
همچنین در اختتامیه شانزدهمین جشنواره ملی داستان رضوی از خانواده ی معظم شهدا تجلیل شد.