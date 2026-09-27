وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان عیادت از کارگران مصدوم حادثه پالایشگاه آبادان، بر پیگیری مسائل مربوط به قرارداد و ادامه همکاری آنان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ احمد میدری در سفر به خوزستان با حضور در بیمارستان سوانح و سوختگی آیت‌الله طالقانی اهواز، از کارگران مصدوم حادثه پالایشگاه آبادان عیادت و وضعیت روند درمان آنان را بررسی کرد.

وی با اشاره به وضعیت مناسب کارگران مصدوم گفت: روند بهبودی آنان با سرعت در حال انجام است و مسائل مطرح‌شده درباره وضعیت قرارداد و ادامه همکاری نیز در حال پیگیری است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مسئولان پالایشگاه برای رسیدگی به این موضوعات و رفع دغدغه‌های کارگران قول مساعد داده‌اند.

میدری همچنین با اشاره به برنامه‌های سفر خود به آبادان گفت: فردا یک فروند شناور ساخته‌شده در شرکت کشتی‌سازی اروندان به آب انداخته می‌شود؛ ساخت این شناور حدود ۱۴ ماه زمان برده است.

استاندار خوزستان نیز اشتغال و مسائل کارگری را از محورهای مهم سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان عنوان کرد.

محمدرضا موالی‌زاده افزود: امیدواریم با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصمیمات مؤثری برای رسیدگی به مسائل کارگری و اشتغال استان گرفته شود.