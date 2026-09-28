به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روابط عمومی قرارگاه متمرکز و یکپارچه نظارت و بازرسی بازار استان اصفهان اعلام کرد: بازرسان قرارگاه متمرکز و یکپارچه نظارت و بازرسی بازار استان اصفهان از یک واحد انبار غیرمجاز در اصفهان، ۳۰۰۰ قلم لوازم خودرو شامل سپر، چراغ و سینی جلو احتکار شده کشف کردند.

کارشناسان ارزش این اقلام را ۱۲۰ میلیارد ریال اعلام کردند.

کالاهای کشف شده توقیف و پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل پلیس امنیت اقتصادی شد.