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در بازرسی از یک انبار غیرمجاز در اصفهان ۱۲۰ میلیارد ریال کالای احتکارشده از انواع لوازم خودرو کشف و توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روابط عمومی قرارگاه متمرکز و یکپارچه نظارت و بازرسی بازار استان اصفهان اعلام کرد: بازرسان قرارگاه متمرکز و یکپارچه نظارت و بازرسی بازار استان اصفهان از یک واحد انبار غیرمجاز در اصفهان، ۳۰۰۰ قلم لوازم خودرو شامل سپر، چراغ و سینی جلو احتکار شده کشف کردند.
کارشناسان ارزش این اقلام را ۱۲۰ میلیارد ریال اعلام کردند.
کالاهای کشف شده توقیف و پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل پلیس امنیت اقتصادی شد.