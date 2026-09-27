اوقات شرعی ۶ مهر ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۶ ربیع الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۴ و ۴۸ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۷ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۶ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۸ و ۴ دقیقه

اذان مغرب: ۱۸ و ۲۲ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۷ دقیقه

ذکر روز دوشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا قاضی الحاجات

حدیث روز:

امام رضا علیه السلام فرمود: لَیْسَ بَیْنَ الْوالِدِ وَ وَلَدِهِ رِبا وَ لا بَیْنَ الزَّوْجِ وَ الْمَرأَةِ رِبا.

بین پدر و فرزند و بین شوهر و همسرش ربا (حرام) نیست.

(فقه الرضا، ص ۲۵۸)

احکام شرعی:

تغيير صحنه تصادف براى استفاده از بيمه

سوال) در صورتى که خودروى شخصى در سانحه تصادف، بيمه نبوده و اين شخص نيز توانايى پرداخت ديه و مخارج مصدوم را ندارد، آيا جايز است که به گونه‌اى خودروى پدر يا ديگرى را که داراى بيمه است با خودروى فاقد بيمه خود در همان سانحه جابجا کند تا از بيمه آن بهره مند گردد؟

جواب) جابجايى براى سوء استفاده از بيمه جايز نيست. (استفتائات مقام معظم رهبری)