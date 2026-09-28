به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روابط عمومی قرارگاه متمرکز و یکپارچه نظارت و بازرسی بازار استان اصفهان اعلام کرد: در بازرسی بازرسان اصناف از واحد‌های صنفی مختلف در شهرستان لنجان با هدف پایش قیمت ها، فراوانی کالا و خدمات و بررسی نحوه خدمت رسانی صنوف به شهروندان، ۱.۵ تن برنج غیربهداشتی کشف و جمع آوری شد.

در این بازرسی ها با واحدهای متخلف برخورد قانونی شد و پرونده تخلفات صنفی برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

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