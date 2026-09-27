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معاون اول رئیس جمهور گفت: آقای پزشکیان تأکید دارد که برق و گاز صنایع و تولید نباید قطع شود، چون قطع انرژی صنایع به معنای تعطیلی تولید، بیکار شدن کارگران، کاهش رشد اقتصادی و از دست رفتن بازارهای صادراتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست شورای عالی انرژی که به ریاست محمد رضا عارف برگزار شد، راههای پیشنهادی برای مدیریت مصرف گاز در بخشهای خانگی، تجاری، عمومی، صنایع، کشاورزی، حمل و نقل و نیروگاهی در چهار ماه سرد امسال، بررسی شد و سهم مصرف هر یک از این بخشها به تصویب رسید.
در این نشست که با حضور وزیران نفت، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، جهاد کشاورزی و اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان انرژی اتمی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبری انرژی و سخنگوی دولت برگزار شد، بر ادامه تلاشها برای افزایش ظرفیت تولید گاز و همچنین ضرورت صرفهجویی در مصرف گاز و برق در بخشهای خانگی، خصوصی و دولتی تأکید شد.
آقای عارف با توجه به برنامه دولت برای بازگرداندن ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز آسیبدیده در حمله دشمن به شبکه تا آغاز فصل سرما، از مردم خواست با صرفهجویی در مصرف برق و گاز به حفظ پایداری شبکه انرژی و عبور از ماههای سرد سال کمک کنند.
روند کاهش ناترازیهای انرژی در ماههای اخیر بسیار خوب بوده است
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای این نشست با توجه به وجود ناترازی در بخش انرژی بهویژه گاز و حمله دشمن به زیرساختهای بخش گاز در دو جنگ تحمیلی، گفت: در ماههای اخیر روند بسیار خوبی برای کاهش این ناترازیها گذرانده شده است.
عارف اضافه کرد: در جنگ تحمیلی اخیر به زیرساختهای حوزه انرژی آسیب وارد شد، اما با تلاشهای شبانهروزی بخشی از این آسیبها جبران شده است و انشاءالله بخشهای باقیمانده نیز سریعتر فعال خواهند شد.
معاون اول رئیس جمهور، همچنین با توجه به برنامه دولت برای توسعه انرژی خورشیدی گفت: رئیس جمهور هر هفته چند نشست در سطح کارشناسی برای به نتیجهرسیدن سیاست رفع بخشی از ناترازیهای انرژی از محل تولید انرژی خورشیدی برگزار میکند و دولت در زمینه تولید این انرژی عملکرد موفقی داشته است.
تأمین انرژی صنعت و کشاورزی پیشفرض دولت است
عارف با تأکید بر اینکه راهبرد تأمین انرژی لازم برای صنعت و کشاورزی یک پیشفرض برای همه مدیران دولتی است، تصریح کرد: تأمین انرژی پایدار مردم نیز اولویت دیگر دولت است، اما با توجه به آغاز سرمای هوا از وسط پاییز، از مردم تقاضا میکنیم با صرفهجویی در مصرف برق و گاز به دولت برای تأمین پایداری شبکه انرژی کمک کنند.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: برای اینکه انرژی صنعت تأمین شود و تولید و اشتغال آسیب نبیند، شاید مجبور به اعمال برخی خاموشیها شویم، زیرا قطعکردن برق صنایع یعنی تعطیلکردن تولید، بیکار شدن کارگران، رشد اقتصادی منفی، کاهش درآمد حاصل از صادرات و از دستدادن بازارهای منطقهای.
احتمال محاسبه انرژی پرمصرفها با قیمت تمامشده
عارف با تأکید بر ضرورت همراهی مردم برای کاهش مصرف انرژی، گفت: به کمک مردم برای صرفهجویی در مصرف انرژی نیازمندیم؛ البته اگر چارهای نداشته باشیم، انرژی خانوادههای دهکهای آخر پرمصرف که دارای استخر یا ویلا هستند، با قیمت تمامشده انرژی محاسبه خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور با ارائه آماری از وضع شبکه گاز کشور، اظهار داشت: ۲۵۰ میلیون متر مکعب گاز از شبکه خارج شده است، اما تلاش میکنیم تا آغاز فصل سرما ۱۰۰ میلیون متر مکعب را به شبکه بازگردانیم.
عارف اضافه کرد: همه دستگاههای اجرایی مربوطه در این زمینه در میدان هستند و تلاش میکنند تا این هدف محقق شود؛ رئیس جمهور نیز تأکید دارد که برق و گاز صنایع و تولید نباید قطع شود. بنابر این مردم هم باید توجیه شوند تا با صرفهجویی به دولت کمک کنند.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: برخی افراد حاضرند جریمه پرداخت کنند، اما مصرف خود را کاهش ندهند. بنابر این در زمینه مدیریت مصرف انرژی به فرهنگسازی نیاز داریم.
با همراهی مردم اجازه نمیدهیم گاز مناطق کشور قطع شود
عارف با تأکید بر اهمیت تأمین پایداری شبکه انرژی، اظهار داشت: تأمین پایداری شبکه، بسیار اهمیت دارد و من نگران قطع شدن گاز برخی مناطق کشور هستم که با تلاش دستگاههای اجرایی و همراهی مردم، روی نخواهد داد.
معاون اول رئیس جمهور، خواستار تهیه برنامهای برای کاهش مصرف انرژی در بخشهای خانگی و دولتی در شورای عالی انرژی شد و گفت: دولت نیز باید سهم خود را در کاهش مصرف ایفا کند و بهطور مثال با پرداخت یارانه، وسایل گرمایشی و سرمایشی استاندارد را در اختیار مردم قرار دهد.
عارف در پایان، خطاب به مدیران دولتی تأکید کرد: در زمینه مدیریت مصرف انرژی باید نگاه کلان وجود داشته باشد و همه وزیران و مدیران باید دغدغه و وظیفه مشترک حفظ پایداری شبکه انرژی را برای تأمین گاز بخش تولید و خانگی داشته باشند.