نماینده ولی‌ فقیه در بنیاد شهید با تأکید بر ضرورت دشمن‌شناسی و تقویت روحیه مقاومت گفت: بررسی وصیت‌نامه‌های شهدا نشان می‌دهد که دشمن‌شناسی، ولایت‌مداری، حفظ ارزش‌های انقلاب و غیرتمندی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مورد تأکید آنان بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین سید رمضان موسوی‌مقدم، عصر امروز در آیین «لاله‌های سفید» که در حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه‌السلام برگزار شد، با تأکید بر ضرورت شناخت دشمن و راهبرد‌های آن اظهار داشت: دشمن‌شناسی و ایستادگی غیرتمندانه در برابر دشمن از ویژگی‌های برجسته شهدا بود و در وصیت‌نامه‌های آنان نیز بر موضوع‌هایی مانند ولایت، رهبری، حفظ ارزش‌های انقلاب، حجاب و غیرتمندی، تأکید فراوان شده است.

نماینده ولی‌ فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با توجه به جایگاه دشمن‌شناسی در ادبیات سیاسی و دینی، تصریح کرد: شناخت دشمن، تنها به شناسایی دشمنان بالفعل محدود نمی‌شود، بلکه باید دشمنان بالقوه و جریان‌هایی را که پشت سر دشمنان اصلی قرار گرفته‌اند نیز شناخت، چون بخشی از اقدام‌های خصمانه ممکن است به‌ صورت غیر مستقیم و به‌‌ دست دیگران انجام شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌مقدم اضافه کرد: شناخت عقبه‌های فکری، راهبرد‌ها و برنامه‌های دشمن اهمیت زیادی دارد، زیرا برنامه‌ریزی و تدبیر برای مقابله با دشمن باید متناسب با راهبرد‌های او انجام شود.

نماینده ولی‌ فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، غیرت را از ویژگی‌های مهم برای مقابله با دشمن دانست و گفت: غیرت یعنی انسان در برابر کسی که به سرزمین، دین، آیین، ملت و ارزش‌های او تعدی و تجاوز می‌کند، بایستد و مقاومت کند؛ همان‌گونه که شجاعت، شهامت و فتوت از ویژگی‌های انسانی هستند، غیرت نیز روحیه‌ای برای دفاع و ایستادگی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌مقدم ادامه داد: انسان غیرتمند باید در سه عرصه نسبت به دین، کشور و ناموس خود احساس مسئولیت کند و هر جا دشمن قصد تعدی به این حوزه‌ها را داشت، در برابر آن ایستادگی و مقاومت داشته باشد.

نماینده ولی‌ فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با توجه به سیره شهدا بیان کرد: بسیاری از شهیدان ما غیرتمندانه در برابر دشمن ایستادند و از ارزش‌ها و سرزمین خود دفاع کردند و همین ویژگی در وصیت‌نامه‌های آنان نیز به‌ روشنی دیده می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌مقدم با هشدار درباره پیامد‌های کاهش غیرت در جامعه، گفت: یکی از آسیب‌هایی که دشمن دنبال کرده، بی‌تفاوت کردن جامعه نسبت به برخی مسائل است؛ اگر غیرتمندی در جامعه تضعیف شود، به‌تدریج رفتار‌هایی شکل می‌گیرد که با ارزش‌های جامعه سازگار نیست و زمینه برای گسترش نفوذ دشمن فراهم می‌شود.

نماینده ولی‌ فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، امر به معروف و نهی از منکر و غیرت ملی و انسانی را از جلوه‌های مسئولیت اجتماعی دانست و گفت: به میزانی که غیرت افزایش پیدا کند، مقاومت نیز افزایش خواهد یافت و هر اندازه مردم در برابر دشمن مقاومت کنند، امکان مقابله با توطئه‌های آن بیشتر می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌مقدم با توجه به برخی حوادث گذشته، گفت: در موضوع فاجعه منا و حوادث مکه مکرمه، هنوز بسیاری از ابعاد و حقایق برای ما روشن نشده و ممکن است که بخشی از مسائل در آینده مشخص شود.

نماینده ولی‌ فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، همچنین درباره شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، اظهار داشت: تحقیق‌ها و بررسی‌های انجام‌شده و برخی اسناد در حال روشن‌کردن ابعاد این حادثه است و موضوع نیازمند بررسی دقیق‌تر است؛ دشمن، گاه به‌صورت مستقیم اقدام نمی‌کند و ممکن است به شکل غیر مستقیم و زیرکانه دست به اقدام‌هایی بزند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌مقدم در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت، گفت: باید دشمن را به‌ درستی شناخت، در برابر او غیرتمندانه ایستادگی کرد و خسته نشد، چون اگر غیرت و مقاومت تضعیف شود، دشمن به‌ تدریج نفوذ خود را گسترش خواهد داد.