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رزمایش جانفدایان ایران؛ تجدید پیمان ساکنان کیش با رهبر معظم انقلاب اسلامی در سواحل خلیج فارس با حضور پر شور قشرهای مختلف مردم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شرکت کنندگان در رزمایش جانفدایان ایران با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و پرچم خون خواهی رهبر شهید انقلاب خشم و انزجار خود را از استکبار جهانی نمایش دادند.
زنان و مردان جانفدای جزیره کیش در دویست و یازدهمین شب از حماسه خیابان با در دست داشتن اسلحه در صفهای منظم در مسیر سهراه پردیس تا میدان ساحل را پیاده پیمودند.
امشب فریادهای الله اکبر، مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل در آسمان جزیره کیش طنین انداز شد.