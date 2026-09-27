به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شرکت کنندگان در رزمایش جانفدایان ایران با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و پرچم خون خواهی رهبر شهید انقلاب خشم و انزجار خود را از استکبار جهانی نمایش دادند.

زنان و مردان جانفدای جزیره کیش در دویست و یازدهمین شب از حماسه خیابان با در دست داشتن اسلحه در صف‌های منظم در مسیر سه‌راه پردیس تا میدان ساحل را پیاده پیمودند.

امشب فریاد‌های الله اکبر، مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل در آسمان جزیره کیش طنین انداز شد.