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حضور مردم در اجتماعات شبانه برای پرچمی که همیشه بالاست

دویست و دهمین شب اجتماعات همدلی و ایستادگی با حضور مردم و برای بالا نگاه داشتن پرچم مقدس وطن برگزار شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۵- ۲۱:۵۱
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، اتحاد و انسجام ملت
 