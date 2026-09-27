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استاندار خوزستان با قدردانی از سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان، گفت: موضوع اشتغال از محورهای مهم سفر وی به خوزستان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی زاده با قدردانی از حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان گفت: نخستین برنامه سفر آقای میدری، عیادت از کارگران مصدوم حادثه پالایشگاه آبادان بود که خوشبختانه وضعیت جسمانی آنها نسبت به شب نخست حادثه بسیار بهتر شده است.
وی افزود: فردا و همزمان با سالروز شکست حصر آبادان، برنامههایی با حضور وزیر تعاون در آبادان برگزار خواهد شد که از جمله آنها برنامه در شرکت ایرانول و به آب انداختن یک فروند کشتی در شرکت کشتیسازی اروندان است.
موالی زاده تصریح کرد: موضوع اشتغال و مسائل مرتبط با کارگران از محورهای مهم این سفر است و این موارد در جریان سفر با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح و پیگیری خواهد شد.