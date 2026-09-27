میزان موارد مثبت کرونا در حوزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد همچنان نسبت به آمار کشوری پایین‌ تر است اما روند صعودی است.

موارد ابتلا به بیماری‌ های تنفسی در خراسان رضوی نزدیک به مرز هشدار است

موارد ابتلا به بیماری‌ های تنفسی در خراسان رضوی نزدیک به مرز هشدار است

آمار مربوط به هفته منتهی به شهریورماه نشان می‌ دهد که میزان موارد تست مثبت کرونا در حوزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به دو هفته قبل افزایش پیدا کرده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر امور بیماری‌ های واگیر و غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت:

دکتر محمد احمدیان افزود: نمی‌توان گفت که افزایش موارد کرونا تناسب یا ارتباط مستقیمی با آنفلوآنزا دارد، چراکه هر دو ویروس بیماری‌ زا هستند و می‌ توانند افراد را درگیر کنند. در مراکز دیده‌ وری و پایش دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از افراد دارای علائم بیماری‌ های تنفسی تست گرفته می‌شود و بسته به نوع ویروسی که فرد به آن مبتلا شده است، ممکن است نتیجه آزمایش برای آنفلوآنزا یا کرونا مثبت باشد.

وی ادامه داد: پایش بیماری‌ های تنفسی به صورت مستمر در حال انجام است؛ در حال حاضر آنچه مورد توجه قرار گرفته، افزایش میزان آزمایش های مثبت کروناست که این روند در هفته منتهی به ۲۶ شهریورماه نیز ادامه داشته است.

دکتر احمدیان تصریح کرد: محل های تجمع از جمله دانشگاه‌ ها، مدارس و سایر محل‌ هایی که افراد در آن‌ ها حضور جمعی دارند، باید مورد توجه قرار گیرند و اقدامات پیشگیرانه در این محیط‌ ها جدی گرفته شود. گروه‌های در معرض خطر از جمله زنان باردار، سالمندان و کودکان نیز در این ایام تا حد امکان از حضور در اماکن شلوغ خودداری کنند.

وی اضافه کرد: اگر محل تجمع مسقف باشد، بهتر است افراد گروه‌ های پرخطر از حضور غیرضروری در این اماکن اجتناب کنند و در صورت ضرورت حضور،از ماسک استفاده کرده و بهداشت دست‌ ها را رعایت کنند.