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شکار دومین زهپاد دشمن به دست دریادلان سپاه

تکنولوژی آمریکا بار دیگر حریف اشراف اطلاعاتی و جنگ الکترونیک نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز نشد. یک فروند زهپاد پیشرفته ارتش تروریستی آمریکا که برای جاسوسی در تنگه هرمز فعالیت داشت به تور دریادلان سپاه افتاد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۵- ۲۱:۳۲
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برچسب ها: نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، تنگه هرمز ، اقتدار نظامی ایران
 