وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با کارگران حادثه دیده پالایشگاه آبادان، برای پیگیری مسائل مطرح شده از سوی آنها قول مساعد داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد میدری در سفر به استان خوزستان، با حضور در بیمارستان سوانح و سوختگی آیت الله طالقانی اهواز از کارگران مصدوم حادثه پالایشگاه آبادان عیادت کرد.

وی با اشاره به وضعیت مناسب مصدومان گفت: خوشبختانه روند بهبودی کارگران با سرعت در حال انجام است و مسائل مطرح‌شده از سوی کارگران درباره وضعیت قرارداد و ادامه همکاری نیز از سوی مسئولان پالایشگاه پیگیری و برای حل آن قول مساعد داده شده است.

میدری همچنین با اشاره به برنامه‌های سفر خود به آبادان افزود: فردا یک شناور ساخته‌شده در شرکت کشتی‌سازی اروندان به آب انداخته می‌شود؛ ساخت این کشتی حدود ۱۴ ماه به طول انجامیده است.

محمدرضا استاندار خوزستان نیز با اشاره به برنامه‌های سفر وزیر تعاون به استان گفت: موضوع اشتغال و مسائل کارگری از محورهای مهم این سفر است و امیدواریم با حضور وزیر خوزستانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصمیمات خوبی برای استان اتخاذ شود.